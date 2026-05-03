Reggina: Torrisi sulla contestazione e quel 12 maggio… Poi sulle offese a Ballarino

La Reggina vince l’ultima partita della stagione regolare contro il Sambiase, tre punti che nella classifica finale servono a nulla, se non alla disputa per il terzo anno consecutivo degli inutili play off. Mister Torrisi, scampato alla contestazione dei tifosi, ai microfoni di radio Febea: “Abbiamo rivisto la Reggina dei migliori periodi. Oltre all’approccio oggi si è data dimostrazione che sbloccando subito le gare si fanno grandi prestazioni e non era scontato. Ci teniamo la vittoria, dispiace per i due gol subìti. Vincere per svariati motivi, per quello che può essere il discorso extra campo e sono contento. Adesso ci sono i play off giorno 10, poi ci sarà giorno 12…

Leggi anche

Buona pressione, tanti palloni recuperati, la Reggina che piace a me. Si è fatto male Distratto e l’ho dovuto sostituire facendo una serie di modifiche tattiche e chiedendo grande sacrificio a Mungo. Inutile parlare del passato non si può fare nulla, pensiamo al futuro. La contestazione? La tifoseria è stata encomiabile da quel famoso patto prima della gara di Enna e il loro contributo è stato fondamentale. I giocatori contestano la proprietà, ma la proprietà è la Reggina e siamo tutti una cosa.

Una proprietà che nulla ci ha fatto mancare mantenendo tutti gli impegni presi. Accettiamo e subiamo la contestazione, dispiace. A prescindere dai pensieri degli altri, guardandoci intorno dico che è un bene avere una società così. Certo, le offese fanno male, in qualunque settore. Ci sono le famiglie, i figli, le mogli. Non è bello“.