Reggina: vittoria con il Sambiase tra contestazione, fischi e striscioni per tutti

Si chiude la stagione regolare della Reggina con una vittoria sul Sambiase, 4-2 il risultato finale. Tre punti che a nulla servono ai fini della classifica se non per confermare la terza posizione che significa play off (inutili) anche al termine di questa terza stagione consecutiva in serie D. Si gioca domenica al Granillo contro l’Athletic Palermo. Nonostante i tanti gol segnati nei novanta e passa minuti di gara, le attenzioni maggiori sono state rivolte alla dura contestazione della Curva Sud nei confronti di società, dirigenti e calciatori tra cori e striscioni e l’invito ad andare via. Presi di mira tutti, Ballarino, il Dg Praticò, il Ds Bonanno e i calciatori. Si salva solo Torrisi.

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Si chiude malinconicamente un altro campionato consapevoli che sarà ancora dilettantismo, anche se i vertici societari, nel corso dell’incontro di questa mattina con la stampa, hanno mostrato molta fiducia su quanto potrà accadere il prossimo 12 maggio, quando ci sarà l’udienza per la trattazione del ricorso della Reggina sul “caso Messina“. Intanto il Savoia festeggia il ritorno in serie C dopo aver nettamente battuto la Sancataldese che invece retrocede. Nissa secondo.

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Primo tempo

Ultima partita del campionato regolare in serie D. La Reggina ospita il Sambiase accompagnata dalla forte contestazione degli ultras. Mister Torrisi conferma quella che viene ritenuta la formazione migliore con Lagonigro tra i pali, linea difensiva composta da Giuliodori a destra, centrali Rosario Girasole e Domenico Girasole, a sinistra Distratto. In mezzo Laaribi e Fofana, poi i tre Ragusa, Mungo e Di Grazia dietro la punta Ferraro.

L’ingresso in campo è già un segnale chiaro. Settore di Curva Sud vuoto nella parte riservata agli ultras e un solo striscione: “Game over“. Minuto di silenzio per ricordare Alex Zanardi, po il via alla partita dopo aver atteso il fischio di inizio anche dagli altri campi. Al secondo minuto gli amaranto si distendono sulla corsia di destra, Mungo servito in area controlla e conclude, la palla sfiora il palo. Al decimo punizione di Laaribi dal limite, vola Giuliani e respinge. Un attimo dopo Fofana dalla lunga distanza e con un bel destro, trova la sua prima rete stagionale e il vantaggio per gli amaranto, 1-0. Esattamente nel momento in cui entrano gli ultras nel loro settore, dopo i dieci minuti di protesta.

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La Reggina sfiora il raddoppio dopo una bella azione sviluppatasi sulla corsia di destra, pallone che arriva a Ferraro che ben piazzato non riesce però a concludere. Al ventesimo su cross di Di Grazia ci prova ancora Fofana, conclusione al volo di sinistro, para Giuliani, sulla respinta prontissimo Mungo accomoda in rete, 2-0. Fioccano le occasioni per gli amaranto. Giocata di Di Grazia, tiro a giro e bella risposta del portiere. Si sta provando in ogni modo a portare Ferraro alla conclusione, per il momento senza grandi risultati. Il piede più caldo è quello di Laaribi con diverse conclusioni parate da Giuliani. Prima frazione chiusa con il punteggio di 2-0.

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Secondo tempo

Il primo tiro in porta della ripresa è del Sambiase con Ortolini, pallone sopra la traversa. Ancora un tentativo di Ferraro al quinto, sinistro fuori. Al settimo arriva il gol degli ospiti. Battuta da angolo, colpo di tacco Kouame e palla in rete, 2-1. Al quindiceimo Fofana lascia il posto a Salandria. Esce anche Giuliodori, dentro Desiato. Reggina vicinissima al 3-1 con Mungo che conclude in mezza rovesciata, vola Giuliani e manda in angolo. Al ventesimo Guida per Ferraro.

Poco prima della mezz’ora arriva la terza marcatura amaranto, ci pensa Di Grazia direttamente su calcio di punizione dal limite. Pennella sulla barriera, 3-1. Dopo il gol lascia il posto a Porcino. Al trentesimo grande giocata a sinistra di Francisco che supera diversi avversari, mette in mezzo, zampata di Ortolini e gol, 3-2. E’ il festival del gol e Reggina che allunga ancora dopo una bella combinazione sulla corsia di destra, conclusione precisa all’angolo di Ragusa, 4-2. A pochi minuti dalla fine entra Macrì per Distratto. Finisce dopo quattro minuti di recupero 4-2. Fischi per tutti dalla Curva Sud, applausi dalla tribuna e domenica prossima i play off contro l’Athletic Palermo.