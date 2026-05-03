Reggina: il patron Ballarino parla del ‘Caso Messina’

"Sono stato attaccato perchè sto difendendo Reggio Calabria e la Reggina"

Il patron Ballarino ha parlato del “Caso Messina“: “Sono stato attaccato perchè sto difendendo Reggio Calabria e la Reggina. E’ un nostro dovere farlo, parlo del caso Messina. Lo scorso anno qualcuno lo ha fatto contro di noi per il caso Renelus. Oggi siamo bersagliati per questo. Il ricorso è stato fatto perchè abbiamo le prove di quello che stiamo facendo.

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Poi aspettiamo di capire quello che ci dirà la Federazione. Ci è arrivato un plico e abbiamo deciso di consegnarlo agli organi competenti, ho il dovere di difendere qualsiasi cosa possa essere favorevole alla Reggina. Ieri appena è arrivata la nota del TFN, si è scatenato l’inferno contro. Questa è una cosa che mi rammarica molto“.