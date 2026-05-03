Reggio, incendio di rifiuti a San Gregorio: fumo nero visibile dalla SS106 – VIDEO

Una grossa nube di fumo nero ha allertato passanti e residenti nella zona di San Gregorio a Reggio Calabria. A pochi metri dallo svincolo infatti si sta sviluppando un incendio di rifiuti.

Diverse le segnalazioni arrivate alla redazione di CityNow da parte di cittadini e automobilisti, che hanno denunciato la presenza del rogo e la sua potenziale pericolosità.

Fumo nero visibile dalla Statale 106

Secondo quanto segnalato, una grossa nube di fumo nero si sta alzando dall’area interessata dall’incendio ed è visibile anche dalla strada statale 106.

La colonna di fumo sta creando apprensione tra chi percorre la zona e tra i residenti dell’area, soprattutto per la natura del materiale in fiamme.

Le segnalazioni giunte al nostro giornale segnalano un rogo di rifiuti in corso nei pressi dello svincolo. Al momento non si conoscono ancora le cause dell’incendio né l’eventuale presenza di interventi già in atto sul posto.