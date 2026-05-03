Reggina: il primo resoconto di Ballarino, la contestazione e il futuro di Torrisi

Incontro questa mattina presso l’Area Hospitality del Granillo con il presidente Minniti e il patron Ballarino e la stampa: “Abbiamo voluto fare questo incontro a fine stagione ovviamente immaginando un finale diverso, anche se questo pomeriggio c’è ancora una gara da giocare e mi auguro sempre che qualcosa possa accadere, un miracolo sportivo. Per come si era partiti a luglio, pensavamo di poter essere imbattibili, poi sono successe delle cose, nelle prime 12 partite avevamo solo 12 punti. E non vi nascondo che quando abbiamo preso Torrisi, l’obiettivo era quello di uscire da una situazione disastrosa, si è pensato anche al peggio. C’è stato un bel periodo, un momento in cui tutti eravamo orientati verso un unico obiettivo, la paura alcune volte ti porta a fare anche cose incredibili. Poi si è verificato qualcosa e ci siamo ritrovati nuovamente a rincorrere, speravo si potesse lottare fino all’ultimo momento.

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So che oggi ci sarà una contestazione e sono indeciso se andare pure io in curva a contestare… In questi tre anni siamo stati sempre al vertice, non si è parlato di tribunali, avvocati, penalizzazioni, crisi, si è parlato di calcio. Di serie D, ma di calcio. Incompetenti? Forse, ma di calcio non protagonisti di fallimenti. Certo, non siamo stati bravi a vincere il campionato. Pensate quanto è stato difficile per me prendere delle decisioni nei momenti di crisi, non è semplice decidere. Li si che siamo stati bravi, quando dalla zona play out siamo riusciti a venirne fuori e lottare fino all’ultima giornata per la promozione. Io le partite le voglio vincere sul campo e basta. Tante società aspettano l’esito riguardante le scommesse. La Reggina non è stata interpellata, oggi siamo anche questi.

Aspettiamo, incitiamo la squadra, poi contestiamo, a fine partita eventualmente. Non possiamo sapere quello che accadrà al novantesimo. Io capisco che noi sbagliamo sempre, anche quando ci arrivano premi promozione da riconoscere, quando invece ci eravamo solo informati attraverso la federazione quali pagare e avevamo ragione in questo senso. Non tutti erano da pagare.

Credo di aver fatto solo uno sbaglio, uno. Quando finito il campionato il direttore non riusciva a far firmare l’allenatore Trocini. Perchè? Non eravamo convinti della scelta e non per le sue qualità, ma perchè credevamo non fosse la persona giusta per raggiungere l’obiettivo. Da quel momento c’è stata la debacle. Da Zenuni a Montalto, sono stati tutti calciatori scelti dal mister. I fatti dicono che dopo otto partite eravamo in zona retrocessione.

Il futuro di Torrisi

“Torrisi? La sua parte di campionato è stata molto positiva e le cose positive vanno coltivate. Forse oggi non raggiungeremo l’obiettivo ma il percorso rimane. I responsabili mi parlano in maniera esaltante dell’allenatore. Se resto ci siamo, se non resto può succedere di tutto”.