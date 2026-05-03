Reggina, il patron Ballarino sulla cessione della società: ‘Se mi stanco…’

Nel corso dell’incontro con il patron Ballarino, si è parlato anche della cessione del club: “Me ne devo andare? Ma guardate quello che succede intorno? Forse l’isola felice è Reggio Calabria. Io sono pronto ad andarmene. Questa è una srl e se qualcuno arriva deve avere una moralità. Io sono una persona corretta. Le mie quote valgono zero, le regalo, come quelle del presidente Minniti. Le diamo a zero. Ma non rappresentano il valore della società, perchè poi ci sono tutte le altre cose da andare a vedere e sono tante. Imprenditori reggini? C’è un patto di riservatezza. Se mi chiedete se ci sono trattative, le rispondo che esistono i patti di riservatezza e quindi le dico no. Con i privati la Reggina non ha debiti. Quando sono arrivato io era tutto un problema.

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Ho detto che sono pronto a fare un passo indietro o uno di lato. Un passo indietro, ci guardiamo attorno ed è un problema. Se mi stanco secondo me diventa un problema, se ci stanchiamo diventa un problema, mi auguro di non stancarmi“.