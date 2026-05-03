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Serie D: il Savoia va in serie C, per la Reggina ancora play off. Risultati e classifica

La Sancataldese accompagna il Paternò in Eccellenza

03 Maggio 2026 - 17:15 | di Michele Favano

Tifosi Savoia

Tutto secondo copione con il Savoia che stravince contro la Sancataldese e va in serie C, dietro la Nissa che pur battendo il Paternò si deve accontentare del secondo posto. Deludente terza posizione per la Reggina contestata per tutto il corso della partita dai tifosi della Curva Sud. Domenica semifinale play off con l’Athletic Palermo. Retrocede la Sancataldese. Anche in zona play out tutto scontato.

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I risultati della giornata

Favara – Enna 2-2

Gelbison – Gela 1-0

Messina – Milazzo 1-0

Nissa – Paternò 4-1

Ragusa – Athletic Palermo 1-2

Reggina – Sambiase 4-2

Savoia – Sancataldese 3-0

Vibonese – Acireale 1-0

Vigor Lamezia – Nuova Igea Virtus 4-1

La classifica

  1. Savoia 69
  2. Nissa 67
  3. Reggina 66
  4. Athletic Palermo 60
  5. Gelbison 60
  6. Sambiase 53
  7. Nuova Igea (-5) 53
  8. Milazzo 44
  9. Vigor Lamezia 42
  10. Gela (-4) 40
  11. Favara 38
  12. Enna 36
  13. Vibonese 35
  14. Ragusa 34
  15. Messina (-14) 32
  16. Acireale 32
  17. Sancataldese 29
  18. Paternò 19

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