Serie D: il Savoia va in serie C, per la Reggina ancora play off. Risultati e classifica
La Sancataldese accompagna il Paternò in Eccellenza
03 Maggio 2026 - 17:15 | di Michele Favano
Tutto secondo copione con il Savoia che stravince contro la Sancataldese e va in serie C, dietro la Nissa che pur battendo il Paternò si deve accontentare del secondo posto. Deludente terza posizione per la Reggina contestata per tutto il corso della partita dai tifosi della Curva Sud. Domenica semifinale play off con l’Athletic Palermo. Retrocede la Sancataldese. Anche in zona play out tutto scontato.
I risultati della giornata
Favara – Enna 2-2
Gelbison – Gela 1-0
Messina – Milazzo 1-0
Nissa – Paternò 4-1
Ragusa – Athletic Palermo 1-2
Reggina – Sambiase 4-2
Savoia – Sancataldese 3-0
Vibonese – Acireale 1-0
Vigor Lamezia – Nuova Igea Virtus 4-1
La classifica
- Savoia 69
- Nissa 67
- Reggina 66
- Athletic Palermo 60
- Gelbison 60
- Sambiase 53
- Nuova Igea (-5) 53
- Milazzo 44
- Vigor Lamezia 42
- Gela (-4) 40
- Favara 38
- Enna 36
- Vibonese 35
- Ragusa 34
- Messina (-14) 32
- Acireale 32
- Sancataldese 29
- Paternò 19
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