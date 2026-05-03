Primo tempo: Reggina, doppio vantaggio sul Sambiase. Contestazione e striscioni – FOTO

La prima frazione di gioco si conclude con la Reggina in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Fofana e Mungo e il terzo sfiorato in diverse circostanze. Una gara senza storia con gli amaranto padroni assoluti del campo. Le attenzioni sono rivolte, però, soprattutto alla Curva Sud con l’assenza dal settore nei primi dieci minuti degli ultras per protesta, poi l’arrivo e la sequenza di striscioni esposti. “Liberatela” e “Ballarino vattene” i cori più ricorrrenti poi come detto l’esposizione degli striscioni: “Game Over“, “Giocatori svogliati e sottopagati frutto della vostra incompetenza, liberate la Reggina se avete un pò di decenza“.

Dagli altri campi, il Savoia in vantaggio sulla Sancataldese e la Nissa sul Paternò. Al momento il Savoia è in serie C.