Reggina: ingresso degli ultras al minuto 10. Al via la contestazione: ‘Ballarino vattene’
Amaranto due gol avanti e prima rete stagionale di Fofana. Vincono anche le altre
03 Maggio 2026 - 15:32 | Redazione
Dopo dieci minuti ed esattamente nel momento in cui la Reggina trova la rete del vantaggio con Fofana, primo gol stagionale, gli ultras fanno il loro ingresso nel settore di Curva Sud. Ed è subito contestazione nei confronti del patron al grido di “Ballarino vattene” e “Liberatela“. Lo avevano annunciato e sarà così per tutta la gara. Per il momento Ballarino è concentrato sulla partita. Al ventesimo la Reggina raddoppia con Mungo dopo un’altra bella conclusione di Fofana. Vincono anche Savoia e Nissa.
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