Calcio a 5, la Cadi Antincendi Futura è campione di Calabria U17

Nella finalissima i giovani giallo-blu di Mister Peppe Scopelliti hanno trionfato battendo le Pantere Nere di Catanzaro con il risultato di 7 a 2.

Missione compiuta. La Cadi Antincendi Futura dopo aver vinto il temibile girone reggino, alza al cielo la Coppa regionale.

I giovani giallo-blu di Mister Peppe Scopelliti sono campioni di Calabria. Una bella mattinata di sport e soddisfazioni.

Trionfo nella gara con l’Accademia Calcio a 5 di Cosenza

Dopo aver battuto, nella gara con minutaggio dimezzato, per 7-0 l’Accademia Calcio a 5 di Cosenza con la tripletta di Honorio, la doppietta di Pavone, i gol di Turiano e Romeo, i giovani giallo-blu, hanno trionfato nella splendida mattinata che si è disputata a San Nicola da Crissa(VV).

La finale contro le Pantere Nere di Catanzaro

Nella finalissima, giocata con tempo regolamentare a seguire, la Cadi Antincendi Futura ha trionfato battendo le Pantere Nere di Catanzaro con il risultato di 7 a 2.

Grande tenuta per i giallo-blu, in gol con Honorio,Romeo,Turiano,la doppietta di Pavone ed Aiello.

Un gruppo strepitoso che, tra qualche ora ritornerà in campo per dar manforte alla selezione Under 19.

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Alle ore 18.30, infatti, al Palattinà di Lazzaro, verrà esposta la Coppa del titolo regionale vinto dal club del Presidente Nino Mallamaci in occasione dell’importantissimo ottavo di finale nazionale da giocarsi contro la quotatissima Meta Catania, all’interno di quella che, è a tutti gli effetti una “classica” del Futsal meridionale.

L’Under 17 verso lo scudetto: il cammino continua

L’Under 17? Il cammino verso lo scudetto continuerà con un quadrangolare, con luogo e giorni ancora da stabilire, contro le vincenti delle regioni Sicilia, Campania e Basilicata.

Un nuovo appuntamento di crescita per un gruppo volitivo, con grandi margini di miglioramento che si sta allenando da inizio anno con il giusto piglio, umiltà e voglia di vincere. La strada è quella giusta.

CADI ANTINCENDI FUTURA-PANTERE NERE CATANZARO 7-2

(Honorio, Autogol, Romeo, Turiano, Pavone, Pavone, Aiello)