Elezioni, Cannizzaro: ‘Da Falcomatà e Battaglia solo attacchi personali e nessuna proposta’

'Per commentare l'evento del centrosinistra, altro che 'Sempre Reggio', con loro è 'Sempre peggio', ha commentato il candidato sindaco del centrodestra

Cannizzaro risponde tramite i social al centrosinistra. In serata, il candidato sindaco del centrodestra attraverso un video ha commentato l’evento tenutosi a Piazza Duomo, apertura della campagna elettorale del centrosinistra.

‘Stavo sbirciando per capire come fosse andato il comizio del Pd, di Falcomatà e Battaglia. Da parte loro nessuna proposta, solo attacchi alla mia persona. Falcomatà addirittura ha detto che i miei emendamenti sono ‘fuffa’, stendiamo un velo pietoso.

Per fare una cosa simpatica, hanno modificato il mio slogan ‘Adesso Reggio’, scrivendo ‘Sempre Reggio’, come che per noi non sia anche sempre Reggio. Adesso io modifico il loro, scrivendo ‘Sempre peggio’, perchè per loro è sempre peggio’, ha ironizzato Cannizzaro.