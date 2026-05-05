Reggio, liceo Volta tra i finalisti del Global Schools Prize. Princi: ‘Conquista che onora la Calabria’

“Il Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” di Reggio Calabria tra i 50 finalisti del Global Schools Prize 2026 è una notizia che parla alla Calabria migliore: quella che studia, costruisce e sa farsi riconoscere a livello globale per la qualità del proprio lavoro”.

Così l’europarlamentare Giusi Princi commenta il prestigioso risultato raggiunto dall’istituto reggino.

Il Global Schools Prize, promosso dalla Varkey Foundation, valorizza esperienze scolastiche di particolare rilievo internazionale per innovazione, impatto educativo e capacità di incidere propositivamente sulle comunità. Sono due gli istituti italiani in lizza nel 2026, tra cui il Liceo “Alessandro Volta”, inserito nella categoria Arte e Cultura per l’eccellenza della sua offerta formativa e delle sue pratiche laboratoriali, oggi celebrate a tutte le latitudini.

Un riconoscimento che ha ricevuto le congratulazioni del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a conferma del valore nazionale di questo traguardo.

“Non è soltanto una soddisfazione territoriale – afferma l’Onorevole Princi – ma una ragione di vanto che travalica i confini calabresi e nazionali. È la testimonianza di un’idea alta di istruzione: una scuola che non disgiunge il sapere dalla sensibilità, la competenza dalla creatività, il rigore scientifico dalla formazione umana. Il Liceo Volta dimostra che la cultura e l’arte, quando abitano stabilmente la vita didattica, non sono ornamento, ma respiro profondo dell’educazione, della consapevolezza e della libertà”.

Il cammino che ha condotto l’istituto reggino alla selezione internazionale restituisce l’immagine di una realtà scolastica in grado di dare continuità e forma ad una concezione pedagogica precisa. Il Laboratorio teatrale, attivo da oltre trent’anni, il progetto Teatrosport, la partecipazione ad Art & Science Across Italy, le iniziative di valorizzazione culturale come Sipari Urbani, oltre che il Premio Internazionale Solinas per la Poesia, compongono un mosaico nel quale linguaggi artistici, ricerca, memoria, cittadinanza e innovazione dialogano in modo naturale.

Per l’eurodeputata, questo approdo assume un significato ancor più profondo alla luce del suo impegno in Commissione Cultura del Parlamento europeo e della sua precedente esperienza da dirigente scolastico:

“Chi ha vissuto la scuola dall’interno sa bene che i risultati importanti non nascono dall’improvvisazione. Dietro un riconoscimento come questo ci sono anni di lavoro, scelte educative coerenti, docenti capaci di accompagnare gli studenti oltre il perimetro della lezione tradizionale, personale scolastico partecipe e un presidio dirigenziale in grado di tenere insieme aspirazioni e concretezza”.

Un pensiero particolare viene rivolto infatti alla dirigente scolastica Marisa Monterosso:

“A Marisa, carissima amica e professionista di grande valore, desidero esprimere un apprezzamento sincero. Nel tuo approccio manageriale orientato all’ascolto, all’umanità e ad una sofisticata abilità nell’indirizzare i processi formativi, risiede la cifra di questo inestimabile successo. La tua guida ha contribuito a consolidare l’identità del Liceo Volta come fucina di talenti e progettualità, capace di trasformare una visione in percorsi riconoscibili e di offrire agli studenti occasioni autentiche di crescita. Plauso che va, con la stessa convinzione, a tutto il corpo docente: perché sono gli insegnanti, giorno dopo giorno, a dare sostanza all’impianto educativo e a renderlo esperienza viva e, come attestano tali traguardi, memorabile”.

“Alla dirigente Monterosso, ai docenti, agli studenti e alle famiglie porgo le mie congratulazioni più sentite. Qualunque sarà l’esito finale della premiazione, il Liceo Volta ha comunque conseguito qualcosa di enorme: ha debuttato nel mondo come una comunità che lascia il segno. Questo significa avere già vinto”, conclude l’On. Giusi Princi.