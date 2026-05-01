Global Schools Prize 2026, c’è anche una scuola di Reggio tra le finaliste: il plauso di Valditara

Per Valditara, la presenza delle due scuole tra le migliori esperienze internazionali è “motivo di grande orgoglio” e conferma la qualità della scuola italiana

Il Liceo scientifico statale “Alessandro Volta” di Reggio Calabria entra nella rosa dei 50 finalisti del Global Schools Prize 2026, il riconoscimento internazionale promosso dalla Varkey Foundation e dedicato alle scuole più innovative e capaci di generare impatto nei propri territori. Con l’istituto reggino c’è anche l’IISS “Ettore Majorana” di Brindisi. La notizia è stata riportata da Il Sole 24 Ore.

Il Volta finalista nella categoria Arte e Cultura

Il Liceo “Alessandro Volta” rappresenta l’Italia nella categoria “Arte e Cultura”. Un risultato che premia il lavoro portato avanti dall’istituto reggino sul piano educativo, creativo e culturale.

La scuola di Reggio Calabria è stata selezionata tra istituti provenienti da tutto il mondo, nell’ambito della prima edizione del premio. Secondo quanto riportato dalla Varkey Foundation, il Volta ha costruito negli anni un programma formativo capace di mettere al centro arte, creatività e cultura come strumenti di crescita per gli studenti.

Anche il Majorana di Brindisi tra i finalisti

L’altra scuola italiana in finale è l’IISS “Ettore Majorana” di Brindisi, inserito nella categoria “Trasformazione tramite IA”. L’istituto pugliese è stato scelto per il lavoro svolto sull’intelligenza artificiale etica applicata alla didattica.

Le due scuole italiane sono state selezionate tra quasi 3.000 candidature arrivate da 113 Paesi.

Valditara: “Orgoglio per la scuola italiana”

Soddisfazione è stata espressa dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha parlato di un risultato importante per tutto il sistema scolastico nazionale.

Il ministro ha sottolineato come i percorsi del Majorana e del Volta dimostrino la possibilità di unire innovazione, eccellenza formativa e legame con i territori. Ha poi annunciato l’intenzione di invitare al Ministero gli studenti e le rispettive comunità scolastiche per condividere il traguardo raggiunto.

Un riconoscimento che parla anche a Reggio

Per Reggio Calabria, la presenza del Liceo “Alessandro Volta” tra i finalisti assume un valore particolare. Non si tratta solo di un premio scolastico, ma di un riconoscimento al lavoro di una comunità educativa che, dal territorio, riesce a confrontarsi con esperienze internazionali.

Il Global Schools Prize 2026 porterà ora le scuole finaliste verso la fase conclusiva del percorso. Secondo la Varkey Foundation, i 50 istituti selezionati saranno poi ridotti a 10 vincitori di categoria. Tra questi sarà scelta la scuola vincitrice del premio finale.