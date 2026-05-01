Pizzaiolo reggino vince la super coppa 2026 al campionato nazionale di Pizza ai sapori di Calabria

Reggio Calabria torna protagonista nel mondo della pizza. Il pizzaiolo reggino Giovanni Mallamaci ha conquistato la Super Coppa 2026 al Campionato Nazionale di Pizza ai Sapori di Calabria, ottenendo il massimo punteggio tra le categorie in gara.

L’evento, giunto all’ottava edizione, si è svolto al Parco Peppino Impastato di Lamezia Terme ed è stato organizzato da Francesco Fortuna, presidente di Fatti di Farina Pizza Academy, in collaborazione con l’Associazione Pizzaioli Calabresi e l’Associazione Pizzaioli Molisani. La manifestazione ha richiamato professionisti da tutta Italia e ospiti di rilievo del mondo pizza, tra cui Luciano Sorbillo.

Per Mallamaci è arrivato un risultato pesante. Oltre alla Super Coppa, il pizzaiolo reggino si è classificato terzo nella categoria Napoletana e ha ottenuto il primo posto nella Pizza a 4 Mani, in collaborazione con lo chef Benito Mallamaci. La coppia Mallamaci-Mallamaci ha inoltre conquistato il secondo posto nella Coppa Calabria.

La pizza che ha permesso a Giovanni Mallamaci di raggiungere il massimo punteggio è stata costruita attorno a sapori forti e identitari: crema di gamberi, fior di latte, gamberone, dadolata di mela verde, noci, crema di formaggi allo zafferano di Motta San Giovanni, coralli allo zafferano e mela verde intagliata.

Nella prova a 4 mani, insieme allo chef Benito Mallamaci, è stata invece presentata una pizza con fior di latte, stracotto di maialino nero cotto a bassa temperatura, ’nduja di Spilinga, caciocavallo di Ciminà, presidio Slow Food, e riduzione di vino rosso.

Un lavoro che racconta una scelta precisa: portare in gara la Calabria non solo nel nome, ma anche negli ingredienti.

“Abbiamo portato, come in ogni evento a cui partecipiamo, i prodotti del nostro territorio. Siamo sempre alla ricerca dei migliori e abbiamo un contatto diretto con i produttori”, ha raccontato Mallamaci.

Soddisfazione anche per il risultato ottenuto da Nicola Falduto, giovane pizzaiolo cresciuto professionalmente nella pizzeria di Mallamaci. Falduto si è classificato secondo nella categoria Molino Corigliano con una pizza a base di salsa di datterino giallo, fior di latte, capocollo locale, condimento al bergamotto, ’nduja di Spilinga e cipolla di Tropea caramellata.

Per Mallamaci, il podio del giovane pizzaiolo ha avuto un valore speciale.

“Sono stato orgoglioso del frutto della voglia e del coraggio di mettersi in gioco che ha avuto. Si è preso la sua soddisfazione in questo evento”.

Tra le pizze presentate anche “Le Due Sicilie”, uno dei cavalli di battaglia della pizzeria: salsa di datterino giallo, fior di latte, salame piccante, ciuffi di ricotta, crema agro piccante e pistacchio.

Il successo di Giovanni Mallamaci conferma il peso della scuola reggina nel panorama nazionale della pizza. Una tradizione che guarda alla tecnica, ma anche alla valorizzazione dei prodotti locali. E che, ancora una volta, porta il nome di Reggio Calabria su un podio importante.