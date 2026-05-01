Serie D: Savoia prepara la festa promozione. Stadio gremito? Allestita una Fan Zone

Ultima giornata di campionato con il Savoia che ha la grande possibilità di conquistare la promozione in serie C avendo due punti di vantaggio sulla Nissa, ma per farlo dovrà battere la Sancataldese, quest’ultima alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione diretta. Stadio gremito, ma per dare a tutti l’opportunità di assistere al match, il Comune ha messo a disposizione dei tifosi un maxischermo:

Il comunicato

“In vista della partita Savoia-Sancataldese, in programma domenica 3 maggio allo stadio Giraud, il Comune ha adottato misure straordinarie per garantire ordine e sicurezza, in accordo con le Forze dell’Ordine e con la Società calcistica Savoia.

Per consentire a tutti i tifosi di seguire la partita, sarà allestita una Fan Zone presso la Villa Comunale, con maxischermo per la visione in diretta. Per l’intera giornata del 3 maggio e fino alle ore 03:00 del giorno successivo è vietata, su tutto il territorio comunale, la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché di bevande superalcoliche. Sarà inoltre istituita un’area di sicurezza con limitazioni o divieti di circolazione nelle strade adiacenti allo stadio Giraud.

Tutte le altre manifestazioni previste per domenica 3 maggio sono annullate. “Domenica sarà una giornata importante per la nostra squadra e per l’intera città, chiediamo a tutti la massima collaborazione. Sarà possibile seguire la partita presso la Villa Comunale, dove sarà allestito un maxischermo” sostengono il Sindaco Cuccurullo e il Presidente Matachione.