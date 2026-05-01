1° maggio, Battaglia: ‘La festa di chi, con passione, rende migliore la nostra Reggio’

Così il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia del Comune di Reggio Calabria in una nota stampa.

«Abbiamo risanato le nostre società partecipate, riportandole a una solidità che sembrava perduta – ha aggiunto – abbiamo creato nuovi posti di lavoro, investendo su persone che credono nel futuro di questa città. Abbiamo puntato su giovani con competenze aggiornate, capaci di portare avanti la progettazione all’interno dell’ente perché le idee e il talento migliori sono quelli che nascono e restano qui, tra noi. Crediamo nel lavoro come atto di responsabilità collettiva, nella giovane imprenditorialità come grande e prezioso motore del cambiamento. A ogni lavoratore e ogni lavoratrice, a chi cerca ancora un’occupazione e non si arrende, a ogni giovane che scommette su sé stesso: questo giorno è dedicato a voi. Buon Primo Maggio!».