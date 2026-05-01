Volley: la Domotek ed i suoi pallavolisti vogliono cavalcare un sogno

Lavoratori sotto rete al Palacalafiore. La Domotek ed i suoi pallavolisti vogliono cavalcare un sogno.

Gli amaranto di mister Polimeni vogliono farsi accogliere dalla carica di un pubblico che promette cifre da Guinness e che, nell’ultima uscita scrisse 5.400 spettatori.

Partiamo dalla formula: Capitan Laganà e soci hanno vinto in Piemonte, a Valenza, in provincia di Alessandria, contro l’Acqui Terme per zero a tre.

Per passare il turno, ai reggini basterà perdere al tie-break.

Qualora,invece, Acqui Terme, avversario che sconfisse la Domotek nel PlayOff della passata stagione, riuscirà a vincere con il risultato di 0-3 a 1-3 si procederà al Golden Set, una nuova partita nella partita perdurante fino a quindici punti supplementari.

Dunque, massima attenzione per Reggio e prova, più che sfidante per gli ospiti.

L’avversario:Michal Petras, è la stella ed ha sempre dimostrato grande feeling sul taraflex del Palacalafiore.

Attenti al forte Jacopo Botto, il centrale Esposito ed il dirompente Argenta,molto bene in gara 1, sotto la guida di Mister Serafini.

Morale alto in casa amaranto. I tifosi avranno l’opportunità, così come avvenuto con la Del Monte Coppa Italia conquistata sempre in questa stagione agonistica, di potersi “auto-immortalare” con la Supercoppa Del Monte, conquistata il 20 aprile scorso.

Arbitrano Giuseppina Stellato e Claudia Lanza.

Classica diretta sul Canale Youtube di Lega Volley con telecronaca di Giovanni Mafrici.