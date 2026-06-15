Rifiuti a Reggio, il Comitato ‘Stadio Sud – Gebbione’ si appella al sindaco Cannizzaro

"Con il caldo di questi giorni, lasciare l'indifferenziato per strada significa condannare i quartieri a miasmi insopportabili e a rischi igienico-sanitari evidenti. Non è una situazione tollerabile"

“Una situazione insostenibile che rischia di trasformarsi in un’emergenza sanitaria, specie con le temperature estive in costante aumento. Il Comitato di Quartiere “Stadio Sud – Gebbione” si indigna per la mancata raccolta della frazione indifferenziata nella giornata odierna, riscontrata nella zona sud della città.

Le criticità maggiori si registrano in snodi cruciali come via Gebbione (lato monte e lato mare) e viale Messina, dove i mastelli e i sacchetti della spazzatura sono rimasti esposti sui marciapiedi sotto il sole cocente, non ritirati dagli operatori ecologici”.

La denuncia del Comitato: “Tributi alle stelle e disservizi”

“I residenti esprimono forte indignazione per un disservizio imputabile alla gestione della ditta incaricata, un problema che appare ancora più inaccettabile se rapportato ai costi sostenuti dai cittadini.

Paghiamo le tariffe della TARI tra le più alte d’Italia — dichiarano i rappresentanti del Comitato — e in cambio riceviamo un servizio essenziale approssimativo. Con il caldo di questi giorni, lasciare l’indifferenziato per strada significa condannare i quartieri a miasmi insopportabili e a rischi igienico-sanitari evidenti. Non è una situazione tollerabile”.

Quali sono i problemi di Ecologia Oggi?

Il Comitato si interroga apertamente sulle motivazioni di questo ennesimo stop alla raccolta da parte della società privata. Ci si chiede se alla base del mancato ritiro vi siano problemi organizzativi interni a Ecologia Oggi S.p.A., carenza di personale, guasti ai mezzi meccanici o difficoltà logistiche.

I cittadini pretendono chiarezza: l’azienda che ha in carico l’appalto per la gestione dei rifiuti deve essere in grado di garantire la regolarità del servizio e il rispetto del contratto.

L’appello al Signor Sindaco Francesco Cannizzaro per un intervento immediato

Per evitare che la colpa di queste inefficienze ricadano sulla nuova guida di Palazzo San Giorgio, il Comitato “Stadio Sud – Gebbione” lancia un appello accorato al Sindaco Cannizzaro e alla sua giunta.

Chiediamo al Primo Cittadino di avviare i dovuti controlli ispettivi nei confronti di Ecologia Oggi S.p.A., affinché venga disposta immediatamente una raccolta straordinaria nelle vie segnalate e limitrofe. La richiesta alla nuova amministrazione è quella di farsi garante del decoro urbano e della salubrità pubblica, tutelando una cittadinanza stanca di subire disservizi”.