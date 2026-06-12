L’Hostaria dei Campi e il legame con lo sport. Sconto per i tifosi della Viola. Ecco come

L’Hostaria dei Campi conferma il proprio legame con lo sport e con la città. La nota pizzeria reggina mette a disposizione della propria clientela la possibilità di seguire le partite del Mondiale di calcio, da poco iniziato, grazie agli schermi presenti all’interno del locale.

Un’occasione per vivere le gare in compagnia, in un ambiente climatizzato e pensato per accogliere gli appassionati di calcio durante le serate del torneo.

Sconto per i tifosi della Viola

Non solo Mondiale. L’Hostaria dei Campi guarda anche alla grande sfida della Viola, attesa domenica alle ore 19 per una partita che potrebbe regalare ai neroarancio la promozione in Serie B Nazionale.

Per l’occasione, il locale ha deciso di riservare una promozione speciale ai tifosi. Tutti coloro che assisteranno alla partita della Viola potranno usufruire di uno sconto del 10% presentandosi all’Hostaria dei Campi con il biglietto del match.

Un modo semplice per prolungare la serata sportiva e, magari, celebrare insieme un risultato atteso da tutta la tifoseria neroarancio.

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Sport, convivialità e passione reggina

Tra le partite del Mondiale e l’attesa per la Viola, l’Hostaria dei Campi si prepara così ad accogliere tifosi e appassionati, confermandosi un punto di ritrovo per chi vuole vivere lo sport davanti a una buona pizza, primi e secondi piatti, in un clima di condivisione e partecipazione.

Prenota la tua serata perfetta

L’Hostaria dei Campi è il luogo ideale dove stare bene, mangiando bene. Prenota il tuo tavolo a partire dalle ore 17:30 chiamando il numero 0965.324003 o il 349.3610766. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza gastronomica indimenticabile in un ambiente fresco e accogliente.