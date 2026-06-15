City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Domotek Volley: arriva la conferma per il regista Davide Saitta

Le sue mani d’oro hanno già fatto la storia del club amaranto di Mister Polimeni. Ora è pronto a scrivere un nuovo capitolo al piano di sopra

15 Giugno 2026 - 16:28 | Comunicato

Saitta Domotek

La Domotek Volley Reggio Calabria annuncia con emozione, soddisfazione e gratutudone, la conferma del palleggiatore Davide Saitta per la stagione 2025-26 di Serie A2. Una conferma che è molto più di un semplice rinnovo: è la scelta del cuore, la conferma di un legame nato lo scorso anno e cresciuto tra vittorie storiche e alzate da sogno.

Il regista catanese, classe 1987, ha vissuto a Reggio Calabria una stagione a dir poco esaltante. Con le sue “mani fatate”, un cervello da computer di ultimissima generazione, ha permesso al club di Mister Polimeni di sollevare due trofei storici – Coppa Italia Del Monte e Supercoppa – e di conquistare la promozione in Serie A2 dopo la bellissima serie play-off contro Belluno.

Un curriculum che parla da solo e che ha palesato la capacità pallavolista del giocatore amaranto: iniziato nel 2002 con il Milvus Catania, Saitta è poi approdato in SuperLega con Latina, per vestire successivamente le maglie di club prestigiosi come Treviso, Perugia, Padova, Vibo Valentia e Cisterna. Non sono mancate le esperienze all’estero, tra Francia (Paris Volley), dove ha vinto il titolo francese e Polonia (GKS Katowice). Con la Nazionale italiana ha conquistato l’argento all’Europeo 2013, confermandosi uno dei palleggiatori più solidi e ammirati del panorama pallavolistico italiano. La Domotek Volley lo accoglie di nuovo, pronta a sognare ancora con il suo mago della regia.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Domotek VolleyReggio Calabria Volley
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?