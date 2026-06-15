Domotek Volley: arriva la conferma per il regista Davide Saitta

Le sue mani d’oro hanno già fatto la storia del club amaranto di Mister Polimeni. Ora è pronto a scrivere un nuovo capitolo al piano di sopra

La Domotek Volley Reggio Calabria annuncia con emozione, soddisfazione e gratutudone, la conferma del palleggiatore Davide Saitta per la stagione 2025-26 di Serie A2. Una conferma che è molto più di un semplice rinnovo: è la scelta del cuore, la conferma di un legame nato lo scorso anno e cresciuto tra vittorie storiche e alzate da sogno.

Il regista catanese, classe 1987, ha vissuto a Reggio Calabria una stagione a dir poco esaltante. Con le sue “mani fatate”, un cervello da computer di ultimissima generazione, ha permesso al club di Mister Polimeni di sollevare due trofei storici – Coppa Italia Del Monte e Supercoppa – e di conquistare la promozione in Serie A2 dopo la bellissima serie play-off contro Belluno.

Un curriculum che parla da solo e che ha palesato la capacità pallavolista del giocatore amaranto: iniziato nel 2002 con il Milvus Catania, Saitta è poi approdato in SuperLega con Latina, per vestire successivamente le maglie di club prestigiosi come Treviso, Perugia, Padova, Vibo Valentia e Cisterna. Non sono mancate le esperienze all’estero, tra Francia (Paris Volley), dove ha vinto il titolo francese e Polonia (GKS Katowice). Con la Nazionale italiana ha conquistato l’argento all’Europeo 2013, confermandosi uno dei palleggiatori più solidi e ammirati del panorama pallavolistico italiano. La Domotek Volley lo accoglie di nuovo, pronta a sognare ancora con il suo mago della regia.