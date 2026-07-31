Cantalupa: il report del terzo giorno di allenamento della Reggina

Lavoro atletico ed esercitazioni tattiche hanno caratterizzato gli allenamenti odierni degli amaranto, impegnati nel terzo giorno di ritiro.

Agli ordini di mister Marchionni e del suo staff, durante la mattinata i calciatori hanno svolto una seduta in palestra. Il gruppo si è ritrovato nel pomeriggio al campo sportivo Grande Torino di Cantalupa, iniziando la sessione con una attivazione tattica in fase di non possesso, seguita da torelli “cinque contro due” su figure geometriche. Subito dopo, esercizi basati sul possesso palla e nuove prove inerenti le soluzioni offensive. Prima del “rompete le righe”, una partitella “undici contro undici”, svoltasi sui sessantacinque metri.

Si ricorda a stampa e tifosi, che dalla prossima settimana sarà possibile accedere agli allenamenti.