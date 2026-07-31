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Serie D: arrivano le prime date. Dove e come vedere la composizione dei gironi

Programmato anche il giorno per l'ufficializzazione degli organici

31 Luglio 2026 - 17:01 | Redazione

Pallone serie D 2025-26

La stagione 2026/2027 della Serie D muove ufficialmente i primi passi. Il Dipartimento Interregionale ha comunicato le date relative alla definizione dell’organico e alla successiva pubblicazione dei gironi. Due passaggi fondamentali che delineeranno la struttura del quarto livello del calcio italiano, il massimo campionato della Lega Nazionale Dilettanti. Lunedì 3 Agosto sarà ufficializzato l’organico della Serie D 2026/2027. I nove gironi del campionato saranno svelati il 5 Agosto alle ore 13.00 in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti.

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