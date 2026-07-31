Basket: Viola attiva sul mercato, adesso si attendono notizie sull’organigramma e lo sponsor

“Con la fine del campionato si apre adesso una nuova fase della nostra storia. Nei prossimi giorni presenteremo ufficialmente la nuova struttura societaria del club, un passaggio importante pensato per accompagnare la crescita della Pallacanestro Viola e rafforzarne ulteriormente le prospettive future“. Questa una parte del contenuto del comunicato pubblicato dalla Pallacanestro Viola subito dopo la conclusione della scorsa stagione. La società aveva annunciato la presentazione, nel giro di pochi giorni, della nuova struttura del club. Un passaggio definito importante per accompagnare la crescita della Viola e per “costruire un progetto ambizioso, serio e sostenibile“.

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Nel messaggio non era mancato il ringraziamento alla tifoseria neroarancio. Soprattutto per il sostegno garantito nella parte finale del campionato, quando il PalaCalafiore è tornato a vivere serate intense, capaci di riportare alla memoria le atmosfere degli anni d’oro della Serie A. Da quel momento, però, le priorità sono cambiate rapidamente.

Il ripescaggio e la costruzione della squadra

Il ripescaggio in Serie B Nazionale ha costretto la Pallacanestro Viola ad accelerare la programmazione tecnica. La società si è trovata a dover intervenire sul mercato in tempi stretti, anche a causa del leggero ritardo accumulato rispetto alle altre formazioni della categoria. Il primo tassello è stato l’arrivo in panchina di Michele Carrea, scelto per guidare la squadra nella nuova stagione. Al settore giovanile è stato invece affidato un profilo esperto come Giulio Cadeo, nominato responsabile del vivaio neroarancio.

Parallelamente è iniziato il lavoro sul roster. Sono arrivate le conferme di Marini, Maresca e Clark, mentre il gruppo è stato rinforzato con gli innesti di Donadoni, Gabriele Romeo e Baye Modou Diouf.

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La squadra dovrà essere ancora completata, ma i primi movimenti mostrano la volontà di costruire un organico competitivo. La società ha indicato come obiettivo stagionale la salvezza tranquilla, ma considerando le operazioni effettuate, la Viola potrebbe avere le caratteristiche per provare a inserirsi anche nella corsa ai playoff.

Nessuna novità sulla struttura societaria

Resta invece ancora senza risposta il tema relativo alla nuova struttura societaria. Nel comunicato di fine stagione, come scritto in apertura, il club aveva annunciato una presentazione ufficiale dell’organigramma. Il ripescaggio e la necessità di intervenire immediatamente sul mercato hanno modificato le priorità, infatti fino a questo momento non sono arrivate comunicazioni in merito a possili novità.

Un altro tema riguarda il futuro della sponsorizzazione principale. Da due stagioni Redel lega il proprio nome alla Pallacanestro Viola. Le indiscrezioni parlano della possibilità di un rinnovo, ma, secondo quanto ci risulta, non sarebbe stato ancora avviato un confronto concreto per definire il prolungamento dell’accordo. Anche questo aspetto potrebbe rientrare nelle comunicazioni che la società intende fornire nei prossimi giorni, insieme alla presentazione dell’organigramma.