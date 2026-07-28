Pianeta Viola, il GM Vita: ‘Attendiamo un incontro, spero nell’assegnazione entro l’anno’

"Ci siamo barcamenati in 6 palestre in città e questo ci ha creato grossi disagi. Non avere questa struttura ci preclude una programmazione seria" le parole di Vita

Il rilancio della Pallacanestro Viola passa in modo imprescindibile dalla crescita del proprio settore giovanile, negli obbiettivi della società neroarancio una vera e propria fucina di talenti affidata quest’anno alla guida strategica di Giulio Cadeo.

Per sostenere un progetto così ambizioso in Serie B Nazionale e dare una casa solida alle categorie Juniores e alla foresteria, il club reggino ha una necessità primario-logistica: il pieno utilizzo e la gestione del Pianeta Viola, storico tempio del basket cittadino. Centralizzare le attività in un’unica struttura rappresenterebbe il punto di svolta decisivo per organizzazione, costi e numeri dei giovani atleti.

A fare chiarezza sullo stato dell’arte delle interlocuzioni con le istituzioni e sull’impatto che l’impianto avrebbe sul futuro della società è il General Manager Fortunato Vita.

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Le trattative per la struttura e l’appello alle istituzioni

“Sicuramente attendiamo a stretto giro un incontro per vedere di ripartire da dove eravamo arrivati: noi abbiamo avuto dei colloqui con la precedente amministrazione che sono durati la bellezza di un anno e mezzo. Non nascondo la delusione di questa estenuante trattativa che purtroppo ancora non ha portato gli effetti sperati, anche perché non avere quella struttura ci preclude veramente una programmazione seria“.

I disagi logistici e il sogno di diventare punto di riferimento al Sud

“Ci siamo barcamenati e distribuiti in 6 strutture in città e questo ci ha creato veramente grossi disagi dal punto di vista organizzativo, logistico, economico, un dispendio di forze veramente estenuante. Ovvio che andare lì ci mette nelle condizioni di poter centralizzare tutto quanto e ampliare, raddoppiare le forze dal punto di vista tecnico, raddoppiare i numeri dal punto di vista degli atleti. Avere tutto sotto controllo e ragionarne proprio con una società che è quella che vogliamo, ritornare a essere il punto di riferimento non soltanto di Reggio Calabria e della Calabria, ma proprio del Sud Italia”.

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“Noi abbiamo tutti i requisiti proprio per farlo sia dal punto di vista societario che dal punto di vista organizzativo, abbiamo le idee molto chiare da questo punto di vista e ripeto, nonostante le difficoltà logistiche e organizzative, i risultati ci stanno dando ragione. Quindi non oso immaginare positivamente cosa possa succedere nel momento in cui dovessimo avere questa struttura”.

Tempistiche cruciali per la svolta