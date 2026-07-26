Viola ripescata in B, il GM Vita: ‘Ciliegina sulla torta di una stagione molto intensa’

Il ritorno sul palcoscenico della Serie B Nazionale è finalmente realtà per la Pallacanestro Viola.

L’ufficializzazione dell’ammissione ha riacceso l’entusiasmo della piazza neroarancio e segna un passaggio cruciale per le ambizioni del club reggino. Un traguardo societario e sportivo di fondamentale importanza che la dirigenza sta già traducendo in pianificazione operativa per la nuova stagione, nonostante il polverone sollevato nelle ultime ore dal ricorso presentato dalla Virtus Imola contestando i criteri della graduatoria.

Per fare chiarezza sul momento in casa neroarancio e capire come il club sta vivendo queste giornate decisionali, abbiamo raccolto le dichiarazioni del General Manager Fortunato Vita.

Le parole del GM Fortunato Vita

“La conferma del ripescaggio e del riposizionamento in serie B, per noi, è stato un traguardo raggiunto e la ciliegina sulla torta di una stagione molto intensa, dove avevamo programmato e messo già in cantiere questa eventuale promozione e ci eravamo strutturati in tal senso. Ovvio che sarebbe stata una grande delusione non raggiungere la B dopo, ripeto, una programmazione che in realtà parte da due anni, da quando mi sono insediato, da quando abbiamo aperto questo discorso, questa riprogrammazione, riassetto, sia societario, organizzativo, dal punto di vista tecnico e dirigenziale, a partire con Giulio Cadeo. Non si può mai programmare e decidere di vincere un campionato o meno, però sicuramente ci siamo strutturati, e ci eravamo attrezzati per poter compiere il salto di categoria e poter reggere l’urto ovviamente di un torneo che dal punto di vista organizzativo è molto dispendioso”. Leggi anche Sulla vicenda ripescaggi e il ricorso di Imola

“Non siamo assolutamente, minimamente preoccupati. Il regolamento bisogna leggerlo nella sua interezza, non bisogna soffermarsi solo ed esclusivamente a determinati articoli che magari possono essere a proprio favore. Il regolamento parla abbastanza chiaro, ovvero che per poter accedere a una determinata classificazione per un eventuale ripescaggio ci devono essere dei requisiti, requisiti che le altre, vedi Pizzighettone, non avevano: mi riferisco al discorso del campo e dell’integrazione delle rate. Cose che abbiamo fatto noi, di fatto eravamo noi la prima candidata delle non promosse a seguito dello spareggio. È una cosa molto chiara, evidente, il regolamento parla chiaro. Poi ovviamente uno ‘ci prova’, hanno voluto provare a fare questo ricorso, però penso che la Federazione a stretto giro si esprimerà, perché ci darà, penso già in settimana, la consultazione di tale provvedimento che ha intentato la società dell’Emilia Romagna. Noi siamo molto tranquilli anche perché prima di esprimersi, di ufficializzare se la federazione o la Lega fa tutti i dovuti controlli e ricontrolli, quindi non penso che vadano a fare un provvedimento per poi incorrere in eventuali provvedimenti a ritroso”.

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