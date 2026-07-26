Concorsi al PalaBova, dopo le proteste la società corre ai ripari: climatizzazione riparata e potenziata

La società che gestisce l’impianto si scusa con i candidati per i disagi. Il guasto, provocato dalle temperature eccezionali, è stato risolto: «Garantite condizioni di massimo comfort».

È rientrata la situazione al PalaBova di Bova Marina, dove nei giorni scorsi erano stati segnalati pesanti disagi durante lo svolgimento delle prove di un concorso pubblico.

La società che gestisce la struttura ha comunicato di avere completato gli interventi necessari sull’impianto di climatizzazione, assicurando che le prossime sessioni concorsuali potranno svolgersi regolarmente e senza i problemi registrati nei turni precedenti.

L’impianto, secondo quanto riferito dalla gestione, aveva subito un guasto a causa dell’eccessivo calore e dell’eccezionale ondata di caldo che ha interessato la Calabria. Il sistema è stato adesso ripristinato e potenziato, con l’obiettivo di garantire condizioni ambientali adeguate e il massimo comfort ai candidati.

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Le segnalazioni dei candidati

Il caso era stato sollevato da CityNow attraverso la testimonianza di uno dei partecipanti. Il candidato aveva raccontato di lunghe attese sotto il sole, temperature vicine ai 40 gradi e ambienti interni particolarmente afosi durante lo svolgimento della prova.

Le segnalazioni avevano acceso i riflettori sulle condizioni all’interno della struttura, scelta come sede per le prove rivolte ai candidati provenienti da diverse province calabresi.

Sulla vicenda era intervenuta anche la Fp Cgil Calabria, che aveva definito l’esperienza affrontata dai partecipanti un vero e proprio “test di sopravvivenza”, chiedendo chiarimenti sull’idoneità della sede e sull’efficienza del sistema di climatizzazione.

Gli articoli e le testimonianze pubblicate da CityNow hanno contribuito a portare all’attenzione pubblica le criticità e a sollecitare interventi in vista delle successive giornate di concorso.

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Impianto ripristinato e potenziato

Dopo le verifiche tecniche, la società che gestisce il PalaBova è intervenuta sul sistema di raffrescamento. L’impianto visibile nelle immagini è stato ripristinato e potenziato per fronteggiare anche temperature particolarmente elevate.

La gestione ha garantito che nessun disagio legato alla climatizzazione dovrebbe verificarsi durante le prossime sessioni. L’obiettivo è permettere ai candidati di affrontare le prove in un ambiente confortevole, senza che il caldo possa incidere sulla concentrazione e sul regolare svolgimento degli esami.

Già dopo le prime segnalazioni era stato annunciato il potenziamento del sistema di climatizzazione e l’adozione di ulteriori accorgimenti organizzativi. Il sindaco di Bova Marina, Andrea Zirilli, aveva inoltre precisato che il PalaBova è una struttura privata e che il Comune è estraneo all’organizzazione della procedura concorsuale, curata da Formez PA.

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Le scuse ai candidati

La società che gestisce la struttura ha infine rivolto le proprie scuse ai candidati che hanno dovuto sostenere le prove nei giorni più difficili.

I disagi, viene spiegato, sono stati provocati da un problema tecnico verificatosi durante un’ondata di caldo considerata anomala per intensità. Con il completamento degli interventi, il “caso” PalaBova può considerarsi rientrato.

Adesso l’attenzione è rivolta alle prossime sessioni. La gestione assicura che la struttura sarà pronta ad accogliere i partecipanti in condizioni adeguate, con un sistema di climatizzazione nuovamente funzionante e rafforzato.