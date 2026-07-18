Viola: nuovo incarico per Giulio Cadeo. Sarà il responsabile del settore giovanile

Dopo la grande notizia del ripescaggio in serie B Nazionale, la Viola inizia la sua programmazione a livello di riorganizzazione nel comparto tecnico. Così come anticipato nei giorni scorsi, ufficializzato il nuovo incarico per coach Giulio Cadeo.

Giulio Cadeo è il Responsabile del Settore Giovanile della Pallacanestro Viola.

Dopo due stagioni alla guida della prima squadra, Coach Cadeo mette la sua grande esperienza e competenza al servizio esclusivo dei giovani del nostro club.

La Pallacanestro Viola è lieta di comunicare un passo fondamentale per il futuro del proprio progetto tecnico.

Dopo due anni intensi vissuti nel ruolo di Capo Allenatore della prima squadra, Giulio Cadeo assume ufficialmente l’incarico di Responsabile dell’intero Settore Giovanile.

Questa scelta sposa la volontà del club di dare continuità al legame con Coach Cadeo, affidandogli la gestione, la supervisione e la crescita della linea young della società.

Coach Cadeo con il suo straordinario bagaglio tecnico e umano, accompagnerá i nostri giovani atleti nel loro percorso di maturazione sportiva e personale.

“A Giulio va il nostro più sincero e profondo ringraziamento per questi due anni trascorsi sulla panchina della prima squadra. In ogni singolo giorno del suo mandato, ha saputo dimostrare una professionalità esemplare e una signorilità rara, dentro e fuori dal campo.

La sua profonda conoscenza della Pallacanestro è una risorsa preziosa, e siamo estremamente orgogliosi che un professionista del suo spessore abbia deciso di sposare questa nuova e cruciale sfida. Per noi non rappresenta solo un pilastro tecnico, ma un vero punto di riferimento per lo stile e i valori che vogliamo trasmettere”.

Con questa scelta la società ribadisce l’assoluta centralità del settore giovanile nei propri piani di sviluppo. Il compito di coordinare lo staff tecnico, tracciare la linea metodologica e far fiorire il talento dei giovani neroarancio è nelle mani migliori possibili.

“Sono qui a proseguire un lavoro impostato fin dall’inizio di questa avventura a Reggio, abbiamo fatto molte cose buone e grazie anche alla fiducia dei ragazzi e delle loro famiglie il nostro percorso procede su un buon livello. Siamo riusciti a fare dei campionati d’eccellenza, è stato stimolante ed è l’inizio di un percorso tecnico e umano che con il mio staff vogliamo continuare a portare avanti

Lo staff tecnico che ho il piacere di coordinare è sempre più coeso e questo rende il mio lavoro più facile e gratificante, Crescere tecnicamente, darsi una mano quotidianamente e all’interno di un gruppo è il messaggio che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni, perché la pallacanestro è uno sport di squadra ed è questo quello che deve passare, supportarsi reciprocamente e crescere insieme. Siamo all’inizio, quindi è ancora presto per fare un bilancio, ma il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento per i nostri ragazzi affinché possano confrontarsi con le migliori realtà d’Italia. Proseguiamo e miglioriamo, convinti di essere sulla strada giusta”.

A coach Cadeo va il più caloroso “in bocca al lupo” da parte di tutta la società, con la certezza che saprà scrivere pagine importanti per il futuro dei nostri colori”.

Buon lavoro, Coach!