Reggio, elezioni metropolitane: il voto che cambia Palazzo Alvaro

Sindaci e consiglieri comunali chiamati alle urne per scegliere i 14 componenti dell’assemblea di Palazzo Alvaro. Quattro le liste in campo: tre di centrodestra e una di centrosinistra

Tutto pronto per le elezioni del Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, in programma domani, domenica 19 luglio, dalle ore 8 alle ore 20.

Il voto si svolgerà in tre seggi: quello centrale di Palazzo Alvaro, a Reggio Calabria, e quelli istituiti a Locri e Palmi, rispettivamente per l’area ionica e per quella tirrenica.

Non saranno però i cittadini a recarsi alle urne. Le elezioni metropolitane sono infatti consultazioni di secondo livello e coinvolgono esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni che fanno parte della Città Metropolitana.

Come funziona il voto metropolitano

Ogni amministratore potrà votare una delle liste in campo ed esprimere una preferenza per un candidato.

Il voto, però, non avrà lo stesso peso per tutti. Il sistema utilizzato è quello del voto ponderato, calcolato sulla base della popolazione del Comune di appartenenza.

In termini semplici, il voto di un consigliere di un Comune più popoloso avrà un peso maggiore rispetto a quello espresso da un amministratore di un centro più piccolo. Il risultato finale non dipenderà quindi soltanto dal numero delle schede, ma anche dal valore attribuito a ciascun voto.

Al termine dello scrutinio saranno eletti i 14 consiglieri metropolitani che affiancheranno il sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro nella guida di Palazzo Alvaro.

Le quattro liste in campo

Sono quattro le liste presentate per il rinnovo del Consiglio metropolitano.

Il centrodestra si presenta con tre formazioni:

Forza Italia

Metropolitani Moderati

Patto dei Territori

Il centrosinistra sarà invece rappresentato da una sola lista, composta da sindaci e consiglieri comunali provenienti dalle diverse aree del territorio metropolitano.

Una competizione che, sulla base degli attuali equilibri politici nei Comuni, vede il centrodestra partire con un netto vantaggio.

Palazzo Alvaro verso una nuova maggioranza

Il voto di domani servirà a ridefinire completamente gli equilibri politici di Palazzo Alvaro.

Dopo la vittoria ottenuta alle elezioni comunali di Reggio Calabria, il centrodestra si prepara infatti a conquistare anche la maggioranza del Consiglio metropolitano, aprendo una nuova fase politica sotto la guida del neo sindaco Francesco Cannizzaro.

Il primo cittadino aveva già indicato in campagna elettorale uno degli obiettivi principali della nuova amministrazione: costruire una Città Metropolitana meno concentrata sul capoluogo e più vicina alle esigenze dei diversi territori.

Una promessa che ha trovato una prima applicazione nella composizione delle liste. La quasi totalità dei candidati del centrodestra è infatti composta da sindaci e amministratori dei Comuni metropolitani, senza una presenza significativa di consiglieri comunali di Reggio Calabria.

L’obiettivo dichiarato è quello di garantire una rappresentanza più ampia alla Piana, all’area ionica, alla fascia tirrenica e ai centri dell’Aspromonte.

Una nuova fase per la Città Metropolitana

Il voto del 19 luglio assume quindi un valore che va oltre la semplice composizione del nuovo Consiglio.

Dopo il cambio di amministrazione avvenuto nelle scorse settimane a Palazzo San Giorgio, anche la Città Metropolitana si prepara ad avviare una fase nuova.

Al centro ci saranno il rapporto con i Comuni, la distribuzione delle risorse, la programmazione degli interventi e il completamento del trasferimento delle funzioni dalla Regione Calabria alla Città Metropolitana.

Palazzo Alvaro si avvia dunque verso una maggioranza di centrodestra, chiamata a trasformare gli annunci della campagna elettorale in un modello di governo capace di coinvolgere l’intero territorio metropolitano.