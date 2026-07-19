Calciomercato: la Reggina riparte dai fratelli Girasole. Marchionni, ‘chiama’ Laaribi

L'idea tattica è chiara, individuati molti degli interpreti. A fine mese si parte. E domani parla Lotito

Dal lungo silenzio alle notizie che si susseguono anche a distanza di poche ore. La nuova Reggina comincia a prendere forma, almeno nelle idee, nell’individuazione degli interpreti, nelle trattative che a breve si trasformeranno in operazioni concluse.

La squadra che sarà affidata a Marco Marchionni dovrebbe partire dal 3-5-2, modulo utilizzato spesso dal tecnico nel corso della sua carriera. Una disposizione tattica che inciderà anche sulla scelta degli Under. Uno sarà sicuramente il portiere, mentre altri due potrebbero trovare spazio sulle corsie esterne del centrocampo. Una soluzione che consentirebbe di inserire maggiore esperienza nella linea difensiva e nei ruoli centrali.

I fratelli Girasole punti fermi della difesa

Tra i calciatori ancora sotto contratto ci sono Domenico e Rosario Girasole. Al momento sono anche tra i pochi ad avere la certezza di poter indossare la maglia amaranto nella prossima stagione. Domenico si prepara a vivere il terzo campionato consecutivo con la Reggina. È un difensore esperto, solido e affidabile. Negli ultimi anni ha dimostrato di poter rappresentare una garanzia anche nell’area avversaria, diventando particolarmente pericoloso sulle palle inattive. I gol realizzati con la maglia amaranto ne sono la conferma.

Rosario, classe 2006, è ancora un Under soltanto dal punto di vista anagrafico. Ha già maturato un’esperienza significativa in Serie D nell’ultima stagione. Il suo campionato era iniziato tra diverse difficoltà. Reduce da un grave infortunio, aveva trovato poco spazio nella prima parte della gestione Trocini. La svolta è arrivata con l’insediamento di Torrisi, che lo ha valorizzato fino a renderlo un titolare inamovibile. Anche grazie alla crescita del giovane difensore, la Reggina ha concluso il campionato con la seconda migliore difesa tra tutti i gironi della Serie D.

Laaribi possibile regista del centrocampo

Un discorso diverso riguarda Mohamed Laaribi, il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno. Il centrocampista possiede qualità tecniche e non solo indiscutibili e potrebbe essere utilizzato come regista basso nella linea a cinque. Conosce molto bene la categoria e, soprattutto, lo conosce Marchionni, per averlo allenato per due stagioni in due squadre differenti.

L’eventuale permanenza, però, non dipenderà soltanto dalla volontà del tecnico e del calciatore. Sarà necessario trovare un nuovo accordo economico e contrattuale. Qualora tutte le parti manifestassero la volontà di proseguire insieme, la trattativa non dovrebbe presentare ostacoli insormontabili. Laaribi potrebbe così diventare uno dei primi riferimenti tecnici della nuova Reggina.

Sul fronte ritiro, la data di inizio rimane circoscritta tra il 27 e il 29 luglio. Un dettaglio, come tanti altri, che conosceremo domani nel corso della conferenza stampa di Claudio Lotito.