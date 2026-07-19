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Reggio, alla biblioteca ‘De Nava’ la conferenza sulla dieta mediterranea

Il Cis Calabria organizza un incontro dedicato agli effetti del caldo sul corpo e alle scelte alimentari più adatte

19 Luglio 2026 - 17:35 | Comunicato Stampa

Martedì 21 luglio 2026, alle ore 17:00, nei locali della Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Cento Internazionale Scrittori della Calabria e la stessa Biblioteca, in occasione del grande caldo che sta colpendo tutta l’Italia, promuovono la conferenza: “Come si comporta il nostro corpo quando le temperature sono molto alte. Alimenti da preferire e quelli da evitare. La dieta mediterranea: una buona soluzione per difendersi dallo stress della calura”. Introducono la manifestazione Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca “P. De Nava”, e Loreley Rosita Borruto, Presidente del Cis della Calabria.

Foto manifesto La dieta Mediterranea

Con il supporto di video proiezione relazionerà Tina Mollica, tecnico ARSAC della Regione Calabria. La dieta italiana, spesso associata alla dieta mediterranea, è famosa per la sua varietà e ricchezza di alimenti nutritivi che contribuiscono a uno stile di vita equilibrato e salutare. Tra i principali alimenti troviamo cereali integrali, frutta, verdura, legumi, olio extravergine d’oliva, pesce, latticini e una moderata quantità di carne. 

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Questi alimenti forniscono carboidrati, fibre, proteine, vitamine, minerali e grassi sani. La combinazione di questi alimenti, unita a uno stile di vita attivo, rende la dieta italiana uno dei modelli più salutari e apprezzati in tutto il mondo.

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