Reggina: Lotito, Foti e quella trattativa mai conclusa

Inevitabile il passaggio sul rapporto con l’ex presidente della Reggina Lillo Foti: “Con Lillo Foti ci siamo incontrati oggi in aereo. Spesso negli anni della serie A ci sono stati confronti. A Milano ci siamo incontrati al mercato quando presi la Lazio. Volevo Bonazzoli e mi aveva chiesto un sacco di soldi, pensava fossi un pivello. Dopo due giorni non avevamo preso nessuno. Il terzo giorno nove calciatori tutti insieme. Non ho preso Bonazzoli ma Rocchi, i fatti mi hanno dato ragione“.