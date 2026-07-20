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Reggina: Lotito, Foti e quella trattativa mai conclusa

"Pensava fossi un pivello..."

20 Luglio 2026 - 21:04 | Redazione

Lillo Foti

Inevitabile il passaggio sul rapporto con l’ex presidente della Reggina Lillo Foti: “Con Lillo Foti ci siamo incontrati oggi in aereo. Spesso negli anni della serie A ci sono stati confronti. A Milano ci siamo incontrati al mercato quando presi la Lazio. Volevo Bonazzoli e mi aveva chiesto un sacco di soldi, pensava fossi un pivello. Dopo due giorni non avevamo preso nessuno. Il terzo giorno nove calciatori tutti insieme. Non ho preso Bonazzoli ma Rocchi, i fatti mi hanno dato ragione“.

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