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Elezioni metropolitane, il Pd incalza Occhiuto: ‘Trasferire deleghe alla MetroCity’

"È una scelta non più rinviabile per consentire all'Ente di esercitare pienamente le proprie funzioni e programmare interventi efficaci a beneficio delle comunità locali", affermano i dem

21 Luglio 2026 - 17:52 | Comunicato Stampa

Roberto Occhiuto ()

“La Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria rivolge un sincero ringraziamento a tutte le candidate e a tutti i candidati che hanno scelto di metterci la faccia in questa competizione elettorale, rappresentando con impegno, serietà e spirito di servizio il nostro progetto politico nei diversi territori della Città Metropolitana.

Un ringraziamento va anche agli amministratori locali, agli iscritti, ai militanti e a quanti hanno contribuito con passione e senso di responsabilità a questa campagna elettorale”.

Il risultato delle elezioni metropolitane

“Il risultato delle elezioni metropolitane era ampiamente prevedibile e riflette gli attuali equilibri istituzionali e amministrativi del territorio, determinati anche dal sistema del voto ponderato e dal peso numerico dei singoli Comuni, a partire dal capoluogo.

Del resto i rapporti di forza rimangono inalterati, a parti invertire, rispetto all’ultima consultazione Per questo riteniamo del tutto fuori luogo leggere l’esito come una vittoria o una sconfitta politica in senso tradizionale: si tratta, semplicemente, della fotografia dello stato delle cose.

Proprio per questo sorprende il clima di euforia e di celebrazione oltre ogni misura che in queste ore continua ad alimentare il centrodestra. Sarebbe invece più utile archiviare i festeggiamenti e concentrarsi finalmente sulle responsabilità di governo che spettano a chi oggi guida le istituzioni.

Ai consiglieri metropolitani eletti auguriamo buon lavoro, nella convinzione che il Consiglio metropolitano debba rappresentare un luogo di confronto serio e di impegno concreto per affrontare le tante questioni aperte che interessano i 97 Comuni del territorio”.

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La richiesta alla Regione Calabria

“Ci auguriamo, inoltre, che il presidente della Regione Roberto Occhiuto e la Giunta regionale pongano fine a una situazione che si trascina ormai da troppo tempo, procedendo finalmente all’assegnazione delle deleghe alla Città Metropolitana di Reggio Calabria. È una scelta non più rinviabile per consentire all’Ente di esercitare pienamente le proprie funzioni e programmare interventi efficaci a beneficio delle comunità locali.

Insieme alle deleghe ci si augura inoltre che possa trovare accelerazione sulla proposta di legge che vuol fare tornare diretta l’elezione per le Province e le Città Metropolitane, facendo tornare protagonisti i cittadini”.

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