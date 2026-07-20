Elezioni Metropolitane, Cannizzaro di nuovo stratega: ‘Eletti 7 consiglieri di Forza Italia, stravinciamo ancora’

Si ripropone così lo schema visto poco meno di due mesi fa alle elezioni comunali reggine: larga vittoria del centrodestra sul centrosinistra, e all'interno della coalizione vittoriosa, Forza Italia e Cannizzaro protagonisti rispetto agli alleati

Non si è fatta attendere la reazione di Francesco Cannizzaro all’esito delle elezioni metropolitane.

Nella tarda serata di ieri, il primo cittadino ha commentato i risultati che hanno visto il centrodestra imporsi nettamente alle urne di secondo livello, dunque con il voto espresso dagli amministratori di tutti i comuni metropolitani.

“Appena trascorsa la mezzanotte e abbiamo il dato definitivo delle elezioni al Consiglio metropolitano. Sono molto contento perché ancora una volta stravinciamo le elezioni perché su 14 seggi ne conquistiamo 10.

E io anche come segretario regionale di Forza Italia sono ancora più contento perché dei 10, 7 sono attribuiti a Forza Italia”, le parole di Cannizzaro.

Sette consiglieri metropolitani infatti che sono espressione di Forza Italia: Pasquale Brizzi, Marco Caruso, Chiara Luccisano, Francesco Malara, Fiorentino Riganò, Giovanni Verduci e Roberto Vizzari. Gli altri tre seggi della coalizione sono andati invece ad altre forze di centrodestra con Gianpietro Scarfò, Domenico Maio e il sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri.

Si ripropone così lo schema visto poco meno di due mesi fa alle elezioni comunali reggine: larga vittoria del centrodestra sul centrosinistra, e all’interno della coalizione vittoriosa, Forza Italia e Cannizzaro protagonisti rispetto agli alleati.

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Il primo cittadino inoltre, nel video pubblicato, è tornato sulla promessa fatta in campagna elettorale, ovvero di un consiglio metropolitano non più Reggio centrico, e ha anticipato che nei prossimi giorni arriverà il nome del vice sindaco.

“Ma il dato più significativo, quello che per me conta molto di più, è che quello che abbiamo detto abbiamo fatto. Perché Reggio per la prima volta nella storia ha un Consiglio metropolitano composto da solo membri provenienti da tutta l’area metropolitana.

Non è più un Reggio Centrico, come è giusto che sia. Ancora una volta quello che abbiamo detto abbiamo fatto e tra qualche giorno vi svelerò anche chi sarà il nuovo mio vicesindaco alla città metropolitana” ha concluso il sindaco.

Cannizzaro conferma anche con le elezioni metropolitane andate in scena ieri la leadership di consensi in riva allo Stretto e la capacità di sintetizzare con i risultati di Forza Italia numeri importanti.

Adesso può avviarsi una nuova era amministrativa anche a Palazzo Alvaro, con il primo cittadino che ha già lanciato la sfida rispetto al passato: gestire una Città Metropolitana che sia tale, con amministratori e attenzione rinnovata verso tutti i comuni del territorio, evitando di accentrare su Reggio Calabria risorse economiche e politiche di sviluppo.