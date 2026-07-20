Reggina: il sindaco Cannizzaro sulle strutture Granillo e S. Agata

Dopo l’intervento introduttivo, il sindaco Cannizzaro ha parlato anche di strutture: “Per quello che riguarda gli impianti, l’amministrazione è prontissima. Abbiamo accelerato le procedure del bando per il centro sportivo S. Agata dove la Reggina parteciperà. Non siamo impreparati, la struttura adesso è idonea, voi sapete in che condizioni si trovava, sarà tutto agibile e funzionale. Anche per il Granillo si lavora e siamo in stato avanzato. Certo che c’è un progetto e una idea a lungo termine, intanto abbiamo dato la gestione per questa stagione, poi si vedrà”.

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