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Reggina: il sindaco Cannizzaro sulle strutture Granillo e S. Agata

L'annuncio del primo citttadino sui due impianti della città

20 Luglio 2026 - 20:20 | di Michele Favano

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Dopo l’intervento introduttivo, il sindaco Cannizzaro ha parlato anche di strutture: “Per quello che riguarda gli impianti, l’amministrazione è prontissima. Abbiamo accelerato le procedure del bando per il centro sportivo S. Agata dove la Reggina parteciperà. Non siamo impreparati, la struttura adesso è idonea, voi sapete in che condizioni si trovava, sarà tutto agibile e funzionale. Anche per il Granillo si lavora e siamo in stato avanzato. Certo che c’è un progetto e una idea a lungo termine, intanto abbiamo dato la gestione per questa stagione, poi si vedrà”.

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