Parte da Reggio Calabria e non fa più ritorno: l’incredibile vicenda di Tchelidze Badri
In tv verrà raccontata la sua storia con la testimonianza della moglie e le parole del legale della famiglia
21 Luglio 2026 - 13:31 | di Redazione
Questo pomeriggio, in diretta dalle ore 14.00 alle ore 14.30, la nota trasmissione televisiva “Scomparsi” – in onda sul canale 122 Fatti di Nera – emittente nazionale appartenente a Cusano Media Group – con l’ausilio del giornalista Hermes Carbone, corrispondente per la Sicilia e per la Calabria – trasmetterà in diretta da Reggio Calabria un servizio sulla scomparsa del Sig. Tchelidze Badri, cittadino di nazionalità georgiana di cui non si hanno più notizie dal mese di settembre 2025.
Verrà intervistata la moglie dello scomparso nonché il legale della famiglia Avv. Giuseppe Gentile del Foro di Reggio Calabria.
Si ricorda che il Sig. Tchelidze, residente a Reggio Calabria, era partito dalla città con destinazione Catanzaro per svolgere alcune commissioni.
Dopo averle completate, avrebbe dovuto fare ritorno a Reggio Calabria, ma da quel momento si sono perse completamente le sue tracce.
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