Parte da Reggio in auto e non fa più ritorno. La storia di Badri a ‘Chi l’ha visto?’ – VIDEO
Dell'uomo non si hanno più notizie dal mese di settembre, dopo esser uscito per sbrigare alcune commissioni fuori città
21 Gennaio 2026 - 16:36 | di Redazione
Questa sera, la trasmissione “Chi l’ha visto?” trasmetterà un servizio sulla scomparsa del Sig. Tchelidze Badri, un cittadino di nazionalità georgiana di cui non si hanno più notizie dal mese di settembre 2025. Il Sig. Tchelidze, residente a Reggio Calabria, era partito dalla città con destinazione Catanzaro per svolgere alcune commissioni. Dopo averle completate, avrebbe dovuto fare ritorno a Reggio Calabria, ma da quel momento si sono perse completamente le sue tracce.
Indagini e sopralluoghi
Gli inviati della trasmissione di Rai 3, dopo aver effettuato dei sopralluoghi nelle zone dove il Sig. Tchelidze sarebbe stato visto per l’ultima volta, hanno intervistato la moglie dello scomparso e i suoi legali, Avv. Giuseppe Gentile e Francesco Oppedisano. La famiglia, insieme ai suoi legali, spera che, con l’aiuto della stampa, si possa fare luce su questa misteriosa vicenda.
La storia
Badri
Sesso:M
Età:52 (al momento della scomparsa)
Statura:176
Occhi:castani
Capelli:brizzolati
Segni particolari:due tatuaggi sulle cosce raffiguranti una donna e un serpente e il nome “Tamuna” tatuato sul petto.
Scomparso da:Reggio Calabria
Data pubblicazione:13/10/2025
Badri, 52 anni, vive con la famiglia a Reggio Calabria. Giovedì 11 settembre è uscito con la sua auto, una Mercedes nera modello GLA targata EW127GS, per andare a Catanzaro ad acquistare alcuni pezzi di ricambio e non è più tornato. Ha con sé il cellulare che risulta spento.