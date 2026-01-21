Parte da Reggio in auto e non fa più ritorno. La storia di Badri a ‘Chi l’ha visto?’ – VIDEO

Questa sera, la trasmissione “Chi l’ha visto?” trasmetterà un servizio sulla scomparsa del Sig. Tchelidze Badri, un cittadino di nazionalità georgiana di cui non si hanno più notizie dal mese di settembre 2025. Il Sig. Tchelidze, residente a Reggio Calabria, era partito dalla città con destinazione Catanzaro per svolgere alcune commissioni. Dopo averle completate, avrebbe dovuto fare ritorno a Reggio Calabria, ma da quel momento si sono perse completamente le sue tracce.

Indagini e sopralluoghi

Gli inviati della trasmissione di Rai 3, dopo aver effettuato dei sopralluoghi nelle zone dove il Sig. Tchelidze sarebbe stato visto per l’ultima volta, hanno intervistato la moglie dello scomparso e i suoi legali, Avv. Giuseppe Gentile e Francesco Oppedisano. La famiglia, insieme ai suoi legali, spera che, con l’aiuto della stampa, si possa fare luce su questa misteriosa vicenda.

La storia

Badri

Sesso:M

Età:52 (al momento della scomparsa)

Statura:176

Occhi:castani

Capelli:brizzolati

Segni particolari:due tatuaggi sulle cosce raffiguranti una donna e un serpente e il nome “Tamuna” tatuato sul petto.

Scomparso da:Reggio Calabria

Data pubblicazione:13/10/2025

Badri, 52 anni, vive con la famiglia a Reggio Calabria. Giovedì 11 settembre è uscito con la sua auto, una Mercedes nera modello GLA targata EW127GS, per andare a Catanzaro ad acquistare alcuni pezzi di ricambio e non è più tornato. Ha con sé il cellulare che risulta spento.