Nasce ‘Calabria Liquida’: in un solo boccone, tutta la Calabria. Aria Osteria alza il livello

C’è un momento, nella cucina, in cui il territorio smette di essere racconto e diventa esperienza. È da qui che nasce Calabria Liquida, la nuova proposta di Aria – Osteria Calabrese Contemporanea, firmata dallo chef Nunzio Foti.

Non si tratta semplicemente di un piatto. Calabria Liquida è un’idea, un gesto, un percorso concentrato in un solo boccone capace di sorprendere e raccontare. Una sintesi estrema, pensata per restituire tutta la forza identitaria della Calabria attraverso consistenze, sapori e contrasti che parlano la lingua della terra.

«L’idea era creare qualcosa di unico, un’esperienza che potesse racchiudere in un solo assaggio un’identità precisa, profondamente territoriale. La Calabria non è solo un luogo, così come Aria non è soltanto un ristorante: è un punto di partenza. Da qui nasce la nostra ispirazione, con l’obiettivo di valorizzare la cucina calabrese in ogni sua forma», racconta lo chef.

In questa visione, Aria si distingue per una doppia anima ben definita: da un lato la possibilità di ritrovare i piatti della tradizione, quelli che fanno sentire immediatamente “a casa”; dall’altro, la libertà di scegliere percorsi contemporanei, reinterpretazioni e nuove letture che trasformano quell’idea di casa in qualcosa di nuovo, inatteso. Una “casa nuova”, appunto.

È proprio in questo equilibrio che si inserisce Calabria Liquida: un progetto che rompe lo schema del piatto tradizionale per entrare in una dimensione più sensoriale, più diretta, quasi istintiva.

Al centro, però, resta un principio chiaro e non negoziabile: il territorio.

Ogni ingrediente utilizzato da Aria proviene esclusivamente dalla Calabria. Dalla materia prima alla cantina, ogni scelta è coerente con una filosofia che non cerca compromessi e che punta a raccontare una regione attraverso ciò che produce.

Calabria Liquida diventa così non solo una novità di menu, ma un manifesto. Un modo diverso di intendere la cucina calabrese: non più soltanto memoria o tradizione, ma evoluzione consapevole, capace di parlare anche a un pubblico contemporaneo.

In una città sempre più attenta alla propria identità gastronomica, Aria continua a costruire un percorso riconoscibile, dove innovazione e radici convivono senza scontrarsi.

E forse è proprio questo il punto: non scegliere tra passato e futuro, ma trovare il modo di farli convivere nello stesso boccone.

Per info e prenotazioni – 338 1753373

Mar/Sab 19:30-23:30

Dom 12:00-15:30

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Via Giuseppe Reale 52, Reggio Calabria.