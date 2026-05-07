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Ponte sullo Stretto, la Camera approva in via definitiva il decreto: è legge con 160 sì

Provvedimento in 10 articoli. Introduce misure riguardanti i commissari straordinari

07 Maggio 2026 - 11:53 | di Redazione

Ponte Sullo Stretto Di Messina (2)

L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, (“le disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni”) che è legge.

I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti.

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Il provvedimento è formato da 10 articoli e introduce misure riguardanti l’attività dei commissari straordinari e le concessioni applicate su vari progetti.

Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell’iter approvativo per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria.

Altre norme riguardano la messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle autostradali A24 e A25, la funzionalità dei commissari nominati per la realizzazione delle opere necessarie ai campionati di calcio europei Uefa 2032; i commissari straordinari della società Rete Ferroviaria Italiana; norme per accelerare la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma e altre per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia.

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