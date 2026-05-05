Bluocean’s whorshop: Rosy Santella al MArRC

In un ecosistema visivo sempre più saturo, la capacità di selezionare e organizzare le immagini è ciò che trasforma una serie di scatti in un progetto autoriale. Questo workshop offre un’immersione profonda nel mondo del photoediting, analizzando l’evoluzione della disciplina tra radici storiche, sfide dell’attualità e l’avvento dell’intelligenza artificiale. Insieme a Rosy Santella, i partecipanti esploreranno i criteri fondamentali per la costruzione di sequenze narrative coerenti e d’impatto. Il percorso formativo fornisce gli strumenti critici e le strategie pratiche per posizionarsi con successo nel mercato editoriale contemporaneo. Il cuore della masterclass sarà l’analisi dei portfolio dei partecipanti: un confronto diretto volto a valorizzare la qualità del lavoro individuale e a perfezionare il linguaggio visivo. Che si tratti di definire un ritmo narrativo o di comprendere le nuove frontiere dell’editing digitale, il corso mira a formare professionisti consapevoli, capaci di dare forza e voce alle proprie storie.

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Programma M4 Photoediting al Museo Archeologico Nazionale

Programma attività M4 Photoediting, studio e selezione dell’immagine tra storia, attualità e intelligenza artificiale diretto da Rosy Santella

Reggio Calabria – Museo Archeologico Nazionale

Giovedì 14 maggio – full immersion d’aula 15.00/19.00

Approfondimento sul ruolo del photoeditor e come la tecnologia stia riscrivendo le regole della comunicazione. Storia del photoediting e analisi dei grandi classici dell’editoria. Come è cambiato lo sguardo critico dal cartaceo al digitale.

Venerdì 15 maggio – full immersion d’aula 09.00/13.00 – 15.00/19.00

L’impatto dell’Intelligenza Artificiale nel flusso di lavoro: etica, nuove estetiche e strumenti di supporto alla selezione. Come trasformare un insieme di scatti in una storia che respira e imparare a sacrificare lo “scatto bello” in favore della coerenza narrativa. Ritmo, accostamenti cromatici e formali, l’importanza dei silenzi e dei dettagli nella sequenza narrativa.

Sabato 16 maggio – full immersion d’aula 09.00/13.00

Giornata orientata al mondo professionale e alla valorizzazione dei progetti dei partecipanti. Strategie di posizionamento nel mercato editoriale contemporaneo e come presentare un progetto a una testata, a un editor o a un festival. Chiusura lavori e consegna attestato di frequenza.

Quota di partecipazione : Costo modulo € 250,00 *

: Costo modulo * Acconto per prenotare il posto: € 75,00

Portfolio review e strumenti per il mercato editoriale contemporaneo

Il percorso mette al centro l’analisi dei portfolio e la costruzione di una sequenza narrativa efficace, con attenzione a ritmo, accostamenti cromatici e formali e al ruolo dei dettagli. Ampio spazio sarà dedicato alle implicazioni dell’IA, tra etica, nuove estetiche e strumenti che supportano la selezione, fino alle strategie di posizionamento e presentazione dei progetti nel mercato editoriale.