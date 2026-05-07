‘Quale sarà il futuro della Reggina? Ai tifosi interessa solo questo’

L’analisi del momento della Reggina, ma anche un’ipotesi per il futuro sul quotidiano Gazzetta del Sud: “Quale sarà il futuro della Reggina? Chi ne ha in mano la proprietà, il patron Ballarino e il suo socio Virgilio Minniti, non ha avuto un percorso fortunato tra difficoltà iniziali e critiche. Avevano una sola possibilità per cambiare le cose: i risultati, che non sono arrivati. Un pò per mancanza di buona sorte, un pò per errori gestionali.

È stata la Reggina peggiore di sempre in oltre 112 anni di storia, con il quarto torneo consecutivo di D alle porte (salvo miracoli). Neanche in C2 era mai rimasta così tanto. Ecco perché dire come si è sentito che negli ultimi tre anni si sono sempre condotti campionati di vertice serve solo a inasprire gli animi.

Un campionato come quello appena finito si poteva solo vincere. Per questo mai come quest’anno si è avuta l’impressione che tutti fossero inadeguati: proprietà, dirigenza, allenatori e squadra. Il punto a favore di Ballarino e Minniti è che, rispetto a tutti gli altri, loro hanno impiegato risorse.

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Domenica scorsa è stata espressa l’intenzione di cedere le quote a titolo gratuito. Attenzione, però: ciò non significa che rilevare la Reggina non comporti un esborso economico. Si dovrebbero guardare i bilanci, capire se ci sono pendenze, quali e quante diventerebbero a carico di chi dovesse arrivare. Sarebbe anche una via per stimare la solidità degli aspiranti proprietari.

Adesso, però, il bivio è chiaro. Se oggi Ballarino e Minniti lasciassero il testimone, verrebbero ricordati come due imprenditori che hanno ricostruito la Reggina e hanno provato a farla grande, non riuscendoci per una serie di contingenze. E per questo andrebbero ringraziati.

Se non si creassero le condizioni per un cambio e si dovesse proseguire senza la volontà di costruire una squadra in grado di stravincere il prossimo campionato, il loro passaggio nella storia amaranto potrebbe farsi meno positivo. Con incassi al botteghino ai minimi e forse una maggiore difficoltà a reperire sponsor, la Reggina sarebbe pronta a maggiori investimenti? Ai tifosi interessa saperlo più di vedere come andranno i playoff e il ricorso sul caso-Messina (udienza il 12 maggio).