Chi è Antonino Ballarino, patron della Reggina e presidente di Orizzonte Docenti

Antonino Ballarino, meglio conosciuto come Nino, è originario di Catania e ha costruito la sua carriera tra due grandi passioni: istruzione e calcio. Laureato e attivo nel settore scolastico, ha lavorato come insegnante nel sistema pubblico prima di dedicarsi alla gestione e formazione degli insegnanti. Nel calcio, ha maturato esperienza come dirigente sportivo, collaborando negli anni ‘90 con l’Acireale Calcio e svolgendo il ruolo di osservatore per l’Empoli F.C. in Sicilia.

Dal 2007, Ballarino è presidente nazionale di Orizzonte Docenti, un ente nato a Catania che offre formazione e tutela per il personale scolastico. Durante la sua gestione, l’associazione è cresciuta significativamente, espandendosi in diverse regioni italiane e offrendo corsi di aggiornamento, master universitari e certificazioni per insegnanti.

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Il ruolo nella rinascita della Reggina

Nell’estate 2023, la storica Reggina 1914, dopo una stagione in Serie B, fu esclusa dai campionati per problemi finanziari. Ballarino decise di intervenire, unendosi a un gruppo di imprenditori per fondare la società La Fenice Amaranto, che ottenne l’iscrizione in sovrannumero in Serie D per rappresentare la città di Reggio Calabria.

Ballarino assunse inizialmente il ruolo di direttore generale, contribuendo alla costruzione della squadra e alla riorganizzazione del club. Nell’estate 2024, sotto la sua gestione, la società ha completato il processo per riprendere il nome storico Reggina 1914, segnando un ritorno all’identità originaria del club.

La Reggina

La stagione 2023-24, la Reggina l’ha chiusa al 4º posto in Serie D, mancando la promozione nei playoff. Le pressioni e le aspettative hanno portato Ballarino a dichiarazioni forti, arrivando a mettere provocatoriamente la società in vendita a dicembre 2024, salvo poi confermare il suo impegno per il progetto.

Orizzonte Docenti: formazione e sindacato per la scuola

Parallelamente al calcio, Ballarino continua a guidare Orizzonte Docenti, che oggi opera in tutta Italia offrendo:

Corsi di aggiornamento e certificazioni per insegnanti

Master universitari e formazione continua

Tutela sindacale tramite il SINOD (Sindacato Nazionale Orizzonte Docenti)

Collaborazioni con atenei e istituzioni per la formazione docenti

Orizzonte Docenti si è affermata anche a livello accademico, con la Columbus Academy SSML di Roma, di cui Ballarino è direttore didattico. Sotto la sua leadership, l’associazione ha lanciato iniziative di inclusione, come borse di studio per studenti rifugiati ucraini.

Conclusione

Antonino Ballarino si distingue per il suo doppio ruolo: imprenditore educativo e dirigente sportivo. Da un lato, ha trasformato Orizzonte Docenti in un punto di riferimento per la formazione scolastica; dall’altro, si è assunto la responsabilità di guidare la Reggina nella sua rinascita.