Reggio, cala il sipario sul Trofeo del Mediterraneo. Carlo Colella: ‘Scenario unico al mondo’

Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico e di sport la prima edizione del Trofeo del Mediterraneo. Le acque dello Stretto hanno offerto condizioni ideali, trasformando la competizione in uno spettacolo mozzafiato.

Lo scenario, ammirato sia da terra che dal mare davanti al meraviglioso lungomare di Reggio Calabria, ha lasciato tutti senza fiato. Ancora una volta, Reggio Calabria si è dimostrata la città più bella del mondo, la città che tutti noi vogliamo e amiamo, capace di accogliere eventi di altissimo prestigio creando una sinergia magica tra natura, sport e calore umano.

Il ringraziamento del Comitato Organizzatore

Il Comitato Organizzatore rivolge un sentito e profondo ringraziamento a tutti i partecipanti, agli atleti che hanno lottato fino all’ultimo bordo, ai circoli velici intervenuti e a tutte le località che hanno preso parte a questa grande festa della vela. La massiccia presenza di equipaggi ha rafforzato quel legame indissolubile e quello spirito di sana competizione che unisce il nostro mare.

“Adesso serve concretizzare il piano del diporto”

Tuttavia, il successo di questa manifestazione deve essere un punto di partenza. Per far sì che lo sport continui a essere un volano per il territorio, adesso serve concretizzare il piano del diporto, così come è stato presentato all’amministrazione Cannizzaro. È di fondamentale importanza muoversi fin da subito per creare già per questa estate nuove infrastrutture e ampliare i posti barca. Solo così le manifestazioni, sportive e non, potranno aumentare, portando la città a beneficiarne in modo strutturale dal punto di vista turistico ed economico.

I Risultati Sportivi

Di seguito i risultati finali con i primi tre classificati per le categorie in gara, che hanno regalato regate avvincenti e tecnicamente impeccabili:

Categoria ORC

Pos. Imbarcazione Armatore Club 1° SEKELES Pollicino A. e soci LNI Messina 2° SPLASH Michele Albanese Lega Navale Reggio 3° PROFILO Helen Venuti Stretto 360 asd

Categoria Rating FIV

Pos. Imbarcazione Armatore Club 1° MASCALZONE SICULO Cosio Emauele Ass. Motonautica Messina 2° NONCHALANCE Comi Vincenzo Reggio Calabria Y.C. 3° AGILES Alberto Zagarella Circolo Velico Reggio

Colella: “Il mare è la nostra risorsa più grande”

“Vedere le vele colorare il nostro specchio d’acqua davanti a un lungomare gremito è stata un’emozione impagabile. Le acque dello Stretto si confermano ancora una volta un campo di regata magnifico e impareggiabile, che merita un palcoscenico sempre più grande.

Come Circolo Velico Reggio, siamo profondamente orgogliosi del nostro ruolo all’interno della città: da oltre 45 anni svolgiamo la nostra attività ininterrottamente, senza mai esserci fermati, portando avanti con passione l’organizzazione di manifestazioni importantissime, di caratura nazionale e internazionale. Il mare è la nostra risorsa più grande e noi continueremo a valorizzarla.”

— Dott. Carlo Colella, Presidente del Circolo Velico Reggio