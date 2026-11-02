Criminalità giovanile a Reggio: 8 arresti e 10 kg di marijuana sequestrati

Tra i maggiorenni sono stati arrestati 6 soggetti per reati contro la persona, reati contro il patrimonio, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e associazione di tipo mafioso

L’attività svolta nel territorio reggino dalla Squadra Mobile ha consentito di controllare sia il centro cittadino che le principali piazze della città, i centri ed esercizi, le sale giochi e le stazioni, controllando anche 103 minorenni.

Arrestati 8 maggiorenni

Tra i maggiorenni sono stati arrestati 6 soggetti per reati contro la persona, reati contro il patrimonio, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, produzione e altri reati in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi da guerra o tipo guerra, munizioni, esplosivi; altri due sono stati arrestati per produzione, traffico, commercio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Sette giovani denunciati

7 giovani sono stati, invece, denunciati in stato di libertà per reati contro la persona, reati contro il patrimonio e reati in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Sono stati, altresì, emessi due provvedimenti di obbligo di presentazione alla p.g. e 3 soggetti sono stati raggiunti da provvedimento di avviso orale.

Perquisizioni e sequestri: 10 chili di marijuana e una pistola

Sono state, inoltre, svolte 16 perquisizioni sia personali che domiciliari, che hanno condotto al sequestro di sostanza stupefacente, nello specifico circa 10 Kg. di Marijuana e 37 gr. di Hashish, 3,5 gr. di cocaina, e una pistola.