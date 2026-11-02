Serie D: dove si gioca Enna-Reggina? C’è una ipotesi molto concreta

La Reggina si prepara alla prossima trasferta di campionato contro l’Enna, in programma domenica 8 novembre alle ore 14:30, ma c’è ancora un’incognita da risolvere: dove si giocherà la partita? La formazione siciliana, ultima in classifica con appena tre punti, sta attraversando una stagione particolarmente complicata. Ai risultati negativi sul campo si sono aggiunti problemi societari che potrebbero trovare una soluzione a breve, con il possibile ingresso di un nuovo gruppo.

Intanto, la squadra prova a rialzare la testa. Il pareggio conquistato sul campo del Trapani rappresenta un piccolo segnale di ripresa, proprio alla vigilia della sfida contro la capolista Reggina.

Enna-Reggina, il problema dello stadio

A complicare ulteriormente la situazione c’è la questione legata all’impianto di gioco. L’Enna non può attualmente usufruire del proprio stadio, il Generale Gaeta, chiuso ormai da diversi mesi per consentire lavori di ristrutturazione. Per questo motivo, nel corso della stagione, la formazione gialloverde è stata costretta a disputare le proprie gare interne lontano da casa, trovando ospitalità allo stadio Pontelongo di Niscemi. Una soluzione che, però, non sarà disponibile per la prossima domenica. Nell’impianto è infatti previsto l’incontro del campionato di Eccellenza tra Niscemi e Messina, circostanza che costringe l’Enna a cercare un’altra sede.

Prende quota l’ipotesi Lentini

Tra le alternative più accreditate figura lo stadio Angelino Nobile di Lentini. Al momento, tuttavia, non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale sulla sede dell’incontro. Saranno quindi decisivi i prossimi giorni per conoscere la destinazione della trasferta amaranto. Una situazione da chiarire in tempi brevi, anche per consentire alla società reggina e ai tifosi intenzionati a seguire la squadra di organizzare gli spostamenti.