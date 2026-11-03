Reggina, calcio giovanile: tutti i risultati del weekend

Week end da imbattute per le squadre giovanili amaranto. Allo spettacolare pareggio della Juniores, che ha riacciuffato la Fidelis Andria al 93′, hanno fatto seguito i roboanti successi di Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14 (quest’ultima si è ripetuta nel pomeriggio di oggi, superando al Sant’Agata il Corigliano).

Il riepilogo

JUNIORES

Campionato nazionale Girone L, 7ª giornata: Reggina-Fidelis Andria 3-3

Marcatori: Magaletti (FA), Di Pietro (FA), Pitasi (R-2), Moschetta (FA), Curatola (R).

UNDER 17 ELITE

Girone unico Calabria, 6ª giornata: Gioiosa Ionica-Reggina 0-5

Marcatori: Lo Bianco (2), Sorrentino, Solendo, Romeo.

UNDER 16 ELITE

Girone unico Calabria, 3ª giornata: Reggina-Vibonese 9-0

Marcatori: Ielo (2), Mirisciotti (2), Zito, Guerrisi, Iannò, D’Alessio, Martorano.

UNDER 15 REGIONALE

Giovanissimi Regionali girone D, 5ª giornata: Reggina-Seles Gioiosa 11-0

Marcatori: Calandruccio (3), Schiavone (2), Sergio (2), Denisi, Ventura S-, Gentile, Cama.

UNDER 14 ELITE

Girone unico Calabria, 6ª giornata: Reggina-Audax Locri 4-1

Marcatori: Repaci, Ventra, Impiombato, Romeo.

Recupero 4ª giornata: Reggina-Corigliano 4-0

Marcatori: Tripodi, Ignazzitto (2), Straropoli.