Musolino Barber Shop cerca nuovi talenti: opportunità di lavoro per barbieri e barber lady

Oltre 20 anni di esperienza, una tradizione di famiglia e uno sguardo rivolto al futuro. Musolino Barber Shop punta ad ampliare il proprio staff e apre le porte a barbieri e barber lady

Una passione nata da bambino, diventata negli anni una professione e poi un’attività imprenditoriale. È la storia di Pietro Musolino, titolare del Musolino Barber Shop, una realtà che unisce la tradizione della barberia classica alle tecniche più moderne del settore.

Oggi, dopo un percorso costruito su esperienza, formazione e dedizione, Pietro guarda al futuro con un nuovo obiettivo: ampliare il proprio team e offrire opportunità lavorative a nuovi professionisti.

Musolino Barber Shop assume: spazio a barbieri e barber lady

Il Musolino Barber Shop è alla ricerca di nuovi collaboratori e collaboratrici, barbieri e barber lady desiderosi di entrare a far parte di una squadra che mette al centro competenza, professionalità e voglia di migliorarsi.

L’obiettivo è inserire nuove figure in un ambiente che valorizza il lavoro di squadra, la formazione continua e la condivisione delle competenze.

Le caratteristiche ricercate sono:

Esperienza: conoscenza del mestiere e capacità operative nel settore barber.

conoscenza del mestiere e capacità operative nel settore barber. Professionalità: attenzione al cliente, precisione e cura dei dettagli.

attenzione al cliente, precisione e cura dei dettagli. Voglia di crescita: interesse per nuove tecniche e tendenze del settore.

interesse per nuove tecniche e tendenze del settore. Serietà: affidabilità, rispetto degli impegni e predisposizione al lavoro di squadra.

L’opportunità è rivolta sia a barbieri sia a barber lady, con l’intento di valorizzare nuove professionalità e contribuire alla crescita dell’attività.

Come candidarsi

Gli interessati possono contattare il Musolino Barber Shop attraverso un messaggio privato sui social oppure inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo pietro91musolino@gmail.com

Una tradizione di famiglia diventata un progetto imprenditoriale

La storia professionale di Pietro Musolino comincia nel salone di famiglia, in provincia di Reggio Calabria. Fin da piccolo familiarizza con gli strumenti del mestiere, osserva e impara, trasformando quella passione in una vera vocazione, successivamente consolidata con il conseguimento della qualifica professionale.

Circa quindici anni fa, ad appena vent’anni, decide di prendere le redini di un’attività presente sul territorio da oltre trent’anni, raccogliendone l’eredità e costruendo una nuova identità.

Nasce così il Musolino Barber Shop, una realtà capace di coniugare esperienza, tradizione e attenzione alle nuove tendenze del grooming maschile.

Tradizione, tecnica e attenzione ai dettagli

Dal classico taglio con forbice e pettine alle sfumature moderne, dalle rasature tradizionali alla modellatura della barba, fino ai trattamenti per viso e capelli: ogni servizio viene personalizzato in base alle esigenze del cliente.

Pietro Musolino dedica particolare attenzione all’aggiornamento professionale, alle tecniche innovative e alla scelta dei prodotti utilizzati. Tra i marchi presenti nel salone figurano American Crew, Scarecrow Pomade, Luxina e Clubman Pinaud, selezionati per la cura di capelli e barba.

Professionalità, puntualità e servizi su misura

La filosofia del Musolino Barber Shop si basa su tre principi: professionalità, qualità dei prodotti e rispetto del tempo del cliente.

La gestione degli appuntamenti attraverso l’app Barberapp permette di organizzare facilmente le prenotazioni, garantendo puntualità e un servizio personalizzato.

Lavorare su appuntamento consente inoltre di dedicare a ogni cliente il tempo necessario, offrendo consulenze riservate e un’esperienza di cura costruita sulle esigenze individuali.

Un approccio che punta a creare un rapporto di fiducia duraturo, nel quale il barbiere diventa un punto di riferimento per la cura del proprio stile.

Musolino Barber Shop guarda al futuro e investe sulle persone

Dalla passione nata nel salone di famiglia alla costruzione di una propria attività, Pietro Musolino ha fatto dell’esperienza e della formazione i punti di forza del suo percorso.

Adesso l’obiettivo è proseguire questa crescita attraverso l’ingresso di nuovi barbieri e barber lady, pronti a portare competenze, entusiasmo e nuove idee.

Musolino Barber Shop apre così un nuovo capitolo della propria storia, puntando sulle persone e sul talento di chi desidera costruire il proprio futuro nel settore barber.