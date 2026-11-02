Blitz dei carabinieri nel Reggino, arrestato con 2,6 chili di marijuana

Blitz dei carabinieri all’alba a Delianuova, nel Reggino, dove un giovane è stato arrestato perché trovato in possesso di circa 2,6 chili di marijuana, rinvenuta mentre era sottoposta a essiccazione.

L’operazione, finalizzata alla ricerca di armi detenute illegalmente, ha riguardato diverse abitazioni del luogo ed è stata condotta dai carabinieri della Stazione di Delianuova, dipendente dalla Compagnia di Palmi, con il supporto di diversi reparti del Comando provinciale di Reggio Calabria, dello Squadrone eliportato cacciatori “Calabria”, del Nucleo carabinieri cinofili di Vibo Valentia e delle S.I.O. del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”.



Nel corso della perquisizione sono stati trovati anche un bilancino di precisione e materiale destinato al confezionamento della sostanza stupefacente. I militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato una carabina e un fucile da caccia, entrambi con la matricola abrasa, oltre a diverso munizionamento.

Per i fatti connessi alla detenzione del materiale necessario alla realizzazione di munizionamento è stato denunciato un 60enne del posto. Al termine delle operazioni il giovane è stato condotto presso la Casa circondariale di Palmi a disposizione dell’autorità giudiziaria.