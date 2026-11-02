Reggina, D. Girasole e Bruno: come è andata la prima domenica dopo il mercato. Poi c’è Rosario…

La scorsa settimana è stata caratterizzata da un movimento in uscita e uno in entrata in casa Reggina. Ruolo per ruolo, Domenico Girasole ha salutato gli amaranto per trasferirsi al Campobasso, mentre dalla Nissa è arrivato il difensore Luca Bruno. Come è andata la prima domenica dopo il trasferimento per i due protagonisti? Intanto, entrambe le squadre hanno conquistato i tre punti. La Reggina ha battuto il Ragusa per 5-2, mentre il Campobasso ha superato il Forlì per 2-0.

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Girasole in panchina, Bruno in tribuna

Per Domenico Girasole la prima domenica con la nuova maglia non ha regalato minuti in campo. L’ex difensore amaranto è stato convocato e si è accomodato in panchina, senza però essere utilizzato nel corso della sfida vinta dal Campobasso. Niente campo neppure per Luca Bruno, che ha assistito, invece, dalla tribuna alla vittoria della Reggina Una giornata nella quale si è registrata anche la prima panchina stagionale per il capitano Lancini, rimasto a disposizione di mister Marchionni per tutti i novanta minuti.

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Rosario Girasole, fascia da capitano e gol… alla Girasole

A prendersi la scena, invece, è stato l’altro Girasole, Rosario. Il difensore amaranto, oltre a indossare la fascia da capitano, ha impreziosito la sua prestazione con la rete del definitivo 5-2. Un gol… alla Girasole: stacco di testa su calcio d’angolo e pallone in rete, una delle specialità di famiglia. Una domenica particolare, dunque, per la difesa amaranto. Tra chi è partito, chi è appena arrivato e chi ha conquistato fascia e fatto gol.