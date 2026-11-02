Diabete tipo 1, screening gratuito al GOM di Reggio Calabria

Sabato 7 novembre 2026, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, l’aula “A. Spinelli” del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ospiterà una giornata dedicata allo screening presintomatico del diabete di tipo 1.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Italiana Diabete dell’IRCCS San Raffaele di Milano, la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) della provincia di Reggio Calabria e il Centro di Diabetologia Pediatrica della U.O.C. di Pediatria del GOM. Il materiale informativo dell’evento la presenta come la prima giornata in Calabria di screening gratuito per il diabete di tipo 1 nei soggetti a rischio in età pediatrica.

Screening per figli, fratelli e sorelle di persone con diabete di tipo 1

Nel corso della giornata sarà possibile effettuare lo screening presintomatico nei familiari di primo grado, quindi figli, fratelli e sorelle, di persone con diabete di tipo 1, una categoria che presenta un rischio di sviluppare la malattia circa 15 volte superiore rispetto alla popolazione generale.

Nel programma vengono indicati tra i soggetti interessati anche figli e fratelli di persone con altre malattie autoimmuni, come celiachia e tiroidite.

L’obiettivo è individuare precocemente eventuali condizioni di rischio, prima della comparsa dei sintomi, consentendo così un percorso di monitoraggio e presa in carico.

Un primo passo verso lo screening pediatrico nazionale

La giornata rappresenta anche un passaggio preparatorio verso l’avvio in Calabria dello screening pediatrico nazionale previsto dalla Legge 130/2023.

L’iniziativa servirà infatti a testare e consolidare i percorsi clinici e organizzativi necessari per l’applicazione dello screening sul territorio regionale.

Nel corso della mattinata è previsto anche un incontro di approfondimento dal titolo “La diagnosi precoce del diabete tipo 1”, in programma dalle 10:30 alle 12:30 nella Sala Conferenze “A. Spinelli” del GOM.

Medici, istituzioni e associazioni a confronto

All’appuntamento prenderanno parte rappresentanti del Grande Ospedale Metropolitano, della Regione Calabria, della FIMP e delle associazioni impegnate al fianco dei giovani con diabete.

Tra gli interventi previsti figurano quelli della direttrice generale del GOM Tiziana Frittelli, del direttore sanitario Salvatore Maria Costarella, della direttrice della UOC di Pediatria Tiziana Foti, della segretaria provinciale FIMP Anna Maria Giancotta, del segretario regionale FIMP Calabria Antonio Gurnari e del dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria Francesco Lucia.

Tra i relatori ci saranno inoltre Francesca Ulivi, direttore generale e Comunicazione della Fondazione Italiana Diabete, Raffaella Caminiti, presidente AGD “Prof. Renato Caminiti”, la pediatra Mariella Bruzzese, Corrado Mammì, responsabile della U.O.S.D. Genetica Medica del GOM, e Dario Iafusco, responsabile del Centro regionale di Diabetologia Pediatrica dell’Università “Luigi Vanvitelli” di Napoli. Le conclusioni saranno affidate a Marilena Lia del Centro di Diabetologia Pediatrica del GOM.

Prevenzione e diagnosi precoce al centro dell’iniziativa

La giornata del 7 novembre punta dunque a unire screening, informazione e sensibilizzazione, con particolare attenzione alle famiglie maggiormente esposte al rischio.

Un’iniziativa che anticipa inoltre la Giornata Mondiale del Diabete del 14 novembre, indicata anche nel programma ufficiale dell’evento.