Reggina, Franchini: la gioia per il gol, l’aneddoto della scorsa estate, cosa ha frenato la sua carriera

La felicità per la prima rete stagionale la si legge nei suoi occhi. Simone Franchini dopo un avvio complicato tra infortunio e scelte tecniche, finalmente torna protagonista. Le sue parole in sala stampa: “Le prime quattro-cinque partite sono stato fuori per una lesione muscolare. Sono rientrato in occasione della Coppa Italia e da quel momento sono sempre stato bene, mi sono allenato, le scelte le fa l’allenatore. Fisicamente sto bene, devo riprendere il ritmo partita. L’abbraccio dei compagni? Siamo un grande gruppo, sanno quanto ho sofferto stando fuori.

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Il mister ai centrocampisti chiede di occupare l’area, di attaccare la profondità, pressare alti e queste sono cose che ho nelle corde. Noi cerchiamo di farlo al meglio. Il mio arrivo? Vedendo la Reggina in serie D, questa estate dicevo alla mia ragazza: chi sa se la Reggina mi chiama e quella chiamata è arrivata davvero dal direttore Romairone. Non ci ho pensato troppo, avevo quei ricordi della piazza, dei tifosi, perchè qui anche in serie D ti senti calciatore. Con la squadra che è stata costruita non possiamo sbagliare e credo che tutti come me hanno fatto questo ragionamento.Rispetto a tutte le società nelle quali ho giocato, anche in serie C, Reggio è stata quella che mi è sempre rimasta nel cuore.

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Quando sono andato via da qui le aspettative erano tante, però poi succedono cose che ti portano a fare quello che la gente non si aspetta. Sicuramente negli anni ho pagato la discontinuità, non infortuni gravi ma di ostacolo. Forse poi anche dovrei migliorare in zona gol, oggi i centrocampisti devono segnare. Ho scelto di venire alla Reggina facendo adesso un passo indietro e magari domani saranno due in avanti”.